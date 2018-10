«Genova | 11 36» | sul ponte Morandi tra le auto bloccate sul precipizio del crollo

Quella manina che ha aumentato i limiti sulla concentrazione di idrocarburi nel decreto Genova : Quante manine ci sono in questo Governo? Oltre a Quella sabotatrice del Dl fiscale ce n'è forse stata un'altra che ha "inquinato" il contenuto del decreto Genova?Quel che appare chiaro è che il Governo del cambiamento non ha, per il momento, cambiato alcune brutte abitudini della politica italiana, come Quella di inserire, in modo subdolo, nei Decreti riguardanti una certa materia, altre norme che poco hanno a che fare con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 ottobre : Avellino come Genova : “Strage per i profitti di Autostrade Spa” : Il processo Avellino, chiesti 10 anni per il n. 1 di Autostrade La requisitoria sui 40 morti del 2013 contro Castellucci e altri dieci dirigenti di Vincenzo Iurillo Abbassare i Toninelli di Marco Travaglio Quando parliamo di Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per insufficienza di prove, dobbiamo confessare un certo disagio. Siamo abituati a sbeffeggiare questo e quello, ma nel suo caso l’impresa risulta inane e ...

Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo spread. Di cosa parlare stasera a cena : Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “Non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Sul dl Genova allarme di Cantone : 'Rischio di infiltrazioni della mafia' : 'I clan soprattutto di 'ndrangheta, fanno da tempo i loro interessi in primis nel settore dell'edilizia', - ha detto il presidente dell'authority anti-corruzione che ha anche rilevato come il decreto ...

Morandi - Cantone : “Perplessità sul decreto Genova. Deroghe al commissario senza precedenti - ma norme incerte” : Il decreto Genova? Dopo le critiche del commissario Bucci e le richieste di modifica e maggiori fondi, questa volta è Raffaele Cantone, il presidente dell’Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) a esprimere le sue perplessità: “Condivido lo spirito, ma ho dei dubbi”, è la premessa di Cantone. Per poi evidenziare le criticità: “Con una disposizione, che credo sia senza precedenti si intende consentire al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 ottobre : Con la scusa del Ponte - i potenti di Genova battono cassa per sé : Il dossier I poteri genovesi all’assalto della diligenza (leggi decreto) Soldi – Le stime sul calo del traffico si sono rivelate eccessive (-20% anziché -35%) così come le richieste per le infrastrutture portuali di Andrea Moizo L’Armata Brancaleone di Marco Travaglio Quando vai alla guerra, prima studi il nemico, poi ti guardi intorno in cerca di alleati, infine prepari le armi più efficaci per vincere. Oppure ti vedi L’Armata ...

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Cosa ha detto l'Antitrust sul decreto Genova : Roma, 8 ott., askanews, - l'Antitrust 'promuove' il decreto Genova. In una audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che stanno esaminando il segretario generale dell'...

Gli sfollati di Genova sul piede di guerra : “Fondi congelati - a rischio i risarcimenti” : Un mese e mezzo ad aspettarlo, il fatidico, ormai famigerato decreto Genova, e adesso vorrebbero stracciarlo. Sono sul piede di guerra gli sfollati della zona rossa, sui quali ieri si è abbattuta l’ennesima tegola: la società Autostrade ha congelato la seconda tranche dei contributi che il Comitato sfollati aveva chiesto per far fronte alle nuove s...

