Genoa | Juric | ' Bravi e fortunati con la Juve Bessa non sa quanto è forte'

Juve-Genoa 1-1. Bessa infligge il primo dispiacere ad Allegri. Juric - che debutto! : Ronaldo porta in vantaggio la Juve che domina il primo tempo. Poi la squadra di Allegri si addormenta

DB24 risponde a CR7 : il “nuovo” Genoa di Juric ferma la striscia della Juventus! : Juventus fermata dal Genoa di fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium, la rete di Cristiano Ronaldo non basta per prolungare la striscia di vittorie in campionato La Juventus si ferma, la striscia di vittorie in campionato si ferma ad 8! Questa è senz’altro una notizia in una stagione nella quale sinora la squadra di Allegri ha saputo solo vincere, sino ad oggi appunto, sino all’avvento all’Allianz Stadium del ...

Genoa - Criscito : 'Tristi per Ballardini - speriamo di fare bene con Juric. Piatek...' : Prima della sfida con la Juventus, il difensore del Genoa Domenico Criscito ha parlato a Sky Sport : 'Juric è carico, siamo tristi per Ballardini: speriamo di fare bene con Juric. Difesa? Lo schieramento a tre serve per evitare gol, speriamo di fare una buona partita oggi. Piatek? Un grande ...

Genoa - arriva il primo rinforzo per Juric : Il Genoa ha ufficializzato il primo nuovo acquisto dell’era Juric: in giornata, infatti, è arrivata la firma di Miguel Veloso, centrocampista portoghese nato a Coimbra l’11 maggio 1986. Il calciatore, che ha già totalizzato 92 presenze e 3 gol in campionato con la maglia rossoblù, torna al Grifone per la terza volta in carriera. Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti alle ...

Formazione Genoa - ecco il 'primo' 11 di Juric : mosse a sorpresa

Genoa - c’è la firma di Miguel Veloso : un rinforzo per mister Juric : Miguel Veloso ha firmato un nuovo contratto con il Genoa dopo aver vissuto alcuni mesi da calciatore svincolato Miguel Veloso ha firmato con il Genoa. Il centrocampista portoghese, tra i giocatori svincolati, ha deciso di sottoscrivere un nuovo accordo con il club nel quale aveva militato nella scorsa stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi. Veloso si appresta quindi a vivere la terza esperienza con il club ligure. ...

Genoa - Juric : 'Possiamo fare male alla Juve' : Genova - Primo match da allenatore del Genoa per Ivan Juric, dopo la sua terza chiamata sulla panchina rossoblù. C'è subito la Juve: 'È la migliore Juve della gestione Allegri , gioca un calcio molto ...

Genoa - Perinetti si schiera con il presidente : “Juric può valorizzare la squadra” : Il giorno dopo le pesanti dichiarazioni di Preziosi su Ballardini, il dg del Genoa Giorgio Perinetti è tornato sulla scelta di riaffidare la panchina rossoblu a Juric: “Il presidente si è espresso in maniera molto esplicita sui motivi della decisione, e sulla scelta di affidarsi a Juric che conosce bene ambiente e giocatori, un allenatore propositivo che può dare un’identità più marcata: siamo abituati a giudicare solo in base ...

Genoa - il ritorno di Juric non calma le acque : un messaggio vocale di Criscito apre un caso : Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casa Genoa il caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe un messaggio vocale di Criscito, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era ...

Genoa - riecco Juric : 'Non cerco rivincite. Questa è una bella sfida' : La nuova chiamata del Genoa ha sorpreso anche lui. "Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho trascorso tanti anni. Sinceramente non mi aspettavo di tornare: è ...

Genoa - Juric 'Non sono qui per prendermi rivincite' : GENOVA - L'arrivo a Pegli a metà mattina, accompagnato dal fedelissimo Matteo Paro, poi le prime parole da rossoblù ritrovato e - davanti a una tribuna semi deserta, pochi tifosi al seguito nonostante ...