Gattuso | nel derby Milan senza paura

Milan - Romagnoli recupera e mette il derby nel mirino : “Siamo molto più forti degli altri anni - disposti a morire per Gattuso” : Inter-Milan si avvicina e l’atmosfera inizia a surriscaldarsi. Il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli, che ha recuperato dall’affaticamento al flessore e sarà regolarmente in campo nel derby, ha parlato della sua squadra ai microfoni di Sky Sport facendo un confronto con gli anni passati: “Siamo molto più forti degli altri anni, degli altri derby. Abbiamo ambizioni molto più elevate e possiamo fare bene. Bisognerà ...

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Suso : 'Ho DNA giusto per giocare nella Spagna. Milan? Gattuso è il numero uno' : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme". Poche le differenze nel gioco tra Luis Enrique e Gattuso: "Non cambia tanto, hanno idee abbastanza simili. Anche il ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Milan - Gattuso nel post Olympiacos : “Cutrone da elogiare - per Ibra vediamo” : Al termine di Milan-Olympiacos è un Gennaro Gattuso soddisfatto quasi esclusivamente per il risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio il 4-4-2, perché oggi a centrocampo abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo migliorare nel palleggio se vogliamo giocare in questo modo e organizzarci meglio. Non sono soddisfatto al massimo della fase di non ...

Conte al Milan - i tifosi vogliono l’ex Juve : Gattuso ‘stracciato’ nel sondaggio : Il fantasma di Antonio Conte aleggia sempre di più attorno a Rino Gattuso, attuale allenatore del Milan che – in questo avvio di stagione – non sta finora conseguendo i risultati sperati. In un sondaggio effettuato sulla nota pagina Facebook Milan’s World – Popolo Cuore Rossonero, l’attuale tecnico rossonero sembra avere ormai perso la fiducia dei propri tifosi, a beneficio dell’ex commissario tecnico della ...

Milan - Gattuso : 'Così non basta - nella ripresa senza benzina' : MilanO - 'Non abbiamo ancora continuità per 90 minuti, oggi abbiamo giocato per 60'' . Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così ai microfoni di beIN Sports il pareggio subito in pieno recupero ...

Dudelange - Kenia : 'Sfidai Gattuso nel 2007 in Italia-Georgia' : Ai microfoni di Sky Sport , alla vigilia di Dudelange-Milan d' Europa League , il centrocampista georgiano ha ricordato il retroscena: 'Non credo che Gattuso si ricordi di me, è passato tanto tempo, ...

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Polveriera Milan - caos nello spogliatoio : alta tensione contro il Cagliari - il tecnico Gattuso furioso con la squadra : Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari, reazione nel secondo tempo per la squadra di Gennaro Gattuso, l’attaccante Higuain ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena e riportato dal ‘Quotidiano Nazionale’: nello spogliatoio dopo il primo tempo da dimenticare sarebbe successo di tutto. Leonardo e Paolo ...

Milan - terremoto nell'intervallo. Gattuso ribalta lo spogliatoio a Cagliari - e Higuain... : Nervi tesissimi al Milan : un retroscena del Quotidiano nazionale rivela che dopo lo sconcertante primo tempo di Cagliari , con la squadra sotto 1-0, negli spogliatoi sarebbe accaduto di tutto. ...

Cagliari-Milan - possibile “sorpresa” nell’11 di Gattuso : Milan alle prese con una gara molto importante in quel di Cagliari per dare continuità alle buone prestazioni messe in scena in questo inizio di stagione Il Milan si appresta a tornare in campo dopo l’ottima prova di San Siro contro la Roma. La squadra di Gattuso ha affrontato sinora due big del nostro campionato, mostrandosi all’altezza della situazione. Per far bene in serie A però si sa, si devono vincere le gare ostiche ...

“Quando Ibrahimovic gettò Gattuso nella… spazzatura” : il pazzesco retroscena dallo spogliatoio del Milan : L’ex giocatore del Milan, Urby Emanuelson, ha svelato un curioso retrosena di spogliatoio che coinvolge: Ibrahimovic, gattuso e un cassonetto della spazzatura! La straripante personalità di Zlatan Ibrahimovic è nota a tutti. Non è di certo un mistero che l’attaccante svedese sia un giocatore carismatico, in grado di farsi rispettare e di dettare legge nello spogliatoio. E dove non arriva la sua personalità, arrivano i ...

Kakà a Milanello tra piacevoli sorprese ed emozioni : “Gattuso? E’ la prima volta che lo vedo da allenatore e…” : Ricardo Kakà esalta Gattuso nelle vesti di allenatore e racconta la sua visita a Milanello “È la prima volta che vedo Gattuso da allenatore. Mi piace tantissimo, ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i giocatori, ho visto che parla molto con loro. Ha buone idee di calcio, ha studiato molto, si vede che ha ottime basi, tutto questo lo rende un fenomeno“. Ricardo Kakà parla così dell’ex ...