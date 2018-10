Fukushima | il Telegraph | “Giappone pronto a sversare in mare un milione di tonnellate di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) L’acqua che salvò il Giappone da una catastrofe nucleare dopo il terremoto e lo tsunami che nel 2011 danneggiarono la centrale di, oggi è una bomba a orologeria. Secondo un’inchiesta del quotidiano britannico The, a sette anni dall’incidente Tokyo è pronta pernell’Oceano Pacifico più di undidi liquido altamente radioattivo, attualmente immagazzinato in 900 serbatoi. Solo di recente l’operatore della centrale, la Tokyo electric power company, ha dovuto ammettere i livelli di contaminazione dell’acqua e alcune falle nel sistema di depurazione utilizzato ma, secondo il quotidiano, si tratta di una verità che anche il governo giapponese conosceva da tempo. A svelare alcuni retroscena è stata una fonte del governo giapponese. Ora, però, c’è il fattore tempo a recontro. Perché il Giappone sta esaurendo lo spazio per immagazzinare l’acqua ...