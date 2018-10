Fuga di capitali | i risparmi italiani tornano in Svizzera

Bankitalia : Fuga di capitali esteri - ad agosto venduti Btp per 17 - 4 miliardi : L'economia rallenta e gli investitori esteri riducono il portafoglio di titoli italiani: è quanto emerge dal Bollettino economico della Banca d'Italia, secondo il quale nel terzo trimestre dell'anno il ...

Crisi governo e Fuga capitali - nuove paure degli investitori : ... sottosegretario alla presidenza del Consiglio e anche numero due della Lega, e di Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Un gesto ardito che ha provocato liti tra Lega e M5S,...

Fuga dei capitali esteri : venduti BTp per 17 - 4 miliardi ad agosto : I capitali esteri tornano a fuggire dall’Italia. Ad agosto, segnala Bankitalia nel suo ultimo rapporto sulla bilancia dei pagamenti gli investitori esteri hanno «venduto titoli di portafoglio italiani per 17,8 miliardi (di cui 17,4 titoli pubblici)»...

Risparmio - cresce l’allarme per la Fuga di capitali all’estero : Il problema è che l’incertezza di questi ultimi mesi rischia di far scappare all’estero anche un po’ di famiglie italiane. In parte sta già accadendo: mentre il Governo studia i Cir (incentivi fiscali proprio per favorire l’acquisto di BTp), molte testimonianze raccontano che un’uscita di patrimoni italiani dai confini nazionali è già iniziata...

Fmi - Lagarde : 'dubbi su forza crescita - rischio Fuga capitali. No a guerra commerciale o valutaria' : Così Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, parlando dall'Indonesia, fa il punto della situazione sullo stato di salute dell'economia mondiale.

Fuga capitali : A fronte di questi andamenti recenti e della prossima fine del QE, dunque, diventa più urgente mettere in campo le scelte giuste di politica economica, che servono a tranquilizzare i mercati. La ...

Tria e Salvini : deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert Fuga capitali e rischio tasse più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di ConfindusTria, dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

Capitali in Fuga dall'Italia : Gli investitori stranieri hanno portato via 78 miliardi di euro in due mesi. Colpa, quasi sicuramente, dell'incertezza politica

Fine crisi Eurozona? WSJ : 'sì - se non fosse per l'Italia. Roma riporta spettro Fuga capitali' : "L'italia - un paese più ricco che dispone di un elevato tasso di risparmio e un paese che è molto più profondamente integrato nell'economia europea, ha molto di più da perdere rispetto alla Grecia". Parola di Jacob Funk Kirkegaard, professore senior presso il Peterson Institute for International Economics, di Washington.

Salvini : i poteri forti provano a stroncarci Wsj : con M5S e Lega rischio Fuga di capitali : 'poteri forti', terrorizzati dall'esperimento gialloverde e che vogliono in tutti i modi 'stroncare' il governo italiano. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini definisce così 'banchieri e finanzieri'...

La Fuga dei capitali dall'Italia : persi 55 miliardi in due mesi : Negli ultimi due mesi, 55 miliardi di euro hanno lasciato l'italia, sprofondando il nostro Paese in una situazione simile al selloff del 2012. Le vicende legate alla minacciata revoca della concessione ad Atlantia [VIDEO] hanno peggiorato le cose. Una chiara presa di posizione degli investitori La Bce segnalava gia' a maggio un saldo negativo della bilancia italiana di 38.6 miliardi, che nel mese di giugno è sceso di uteriori 16 miliardi. Tutto ...

Crisi Turchia : ora bisognerà vedere se e quanto la feroce svalutazione della lira alimenterà Fuga di capitali - analisti - : L'aggravarsi della Crisi valutaria in Turchia ha visto la lira turca deprezzarsi del 26% rispetto all'8 agosto. "Troppo presto per trarre indicazioni - rimarcano gli esperti dell'Ufficio Studi di ...