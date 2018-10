Frattura del malleolo | la Goggia tornerà nel 2019

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : Frattura del malleolo-peroneale. L'azzurra salta la prima parte di stagione : La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : Frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

La Frattura della manina. Lega e M5S litigano sul decreto fiscale : La Lega non ci sta ad assistere in silenzio alla scena di Luigi Di Maio che a Porta a Porta contesta il decreto fiscale, dopo che, a suo dire, i 5 Stelle avevano dato l'assenso in Consiglio dei ministri. "Ma è evidente, tutti lo sapevano" risponde il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a chi gli chiede se fosse a conoscenza delle presenza nel decreto delle norme sulla "pace fiscale" contestate da M5S. E a alla domanda se ...

Manovra - governo a caccia della manina sulla pace fiscale. Conte : “Nessuna Frattura tra M5s e Lega - controllerò io il testo” : Di chi è la manina che ha inserito il colpo di spugna ai riciclatori di denaro nella pace fiscale? E’ tecnica, e allora va preparato di nuovo il plotone d’esecuzione come per il caso della Croce Rossa, oppure politica, e quindi mette solo in evidenza, in una volta, tutte le differenze tra Cinquestelle e Lega? E ancora: c’è davvero quella manina oppure, come dicono alcune fonti della Lega, il testo è sempre stato così? ...

Incidente per Matteo Salvini : "Alla mia età...". E mostra la foto della Frattura : "Dimostrazione che alla mia età fare sport (nel mio caso andare a correre le sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare...