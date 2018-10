Frattura al malleolo per Sofia Goggia

Sofia Goggia - Frattura del malleolo per l’oro olimpico di sci : “Sono dispiaciuta” : L’oro olimpico di discesa libera femminile, Sofia Goggia, si è infortunata in allenamento: il responso della visita alla clinica Physioclinic di Milano parla di una “frattura del malleolo peroneale destro”. Tradotto in pratica, i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica Fisi in accordo con l’atleta hanno deciso una terapia conservativa che prevede l’applicazione di un gambaletto gessato, sostituito ...