La Prefettura delladelle Alte Alpi replica a, dicendo che l'episodio da lui denunciato con ilnon è che un caso di respingimento di migranti alla frontiera tra Italia ee non un nuovo sconfinamento. "A differenza dell'incidente occorso il 12 ottobre e per il quale sono state fornite le spiegazioni,questomostra una procedura di non ammissione alla frontiera (...) secondo la prassi accettata tra la polizia francese e la polizia italiana, come previsto dal diritto europeo", si legge in una nota.(Di sabato 20 ottobre 2018)