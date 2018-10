Francia | studente minaccia la professoressa con la pistola ad aria compressa

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Le avrebbe intimato di cambiare la nota nel registro di classe elettronico, puntandole unaad. È accaduto in, qualche giorno fa, al liceo Edouard-Branly di Créteil. Protagonisti dell'episodio, unoe un'insegnate. Con un'arma in mano lui, rassegnata seduta al computer dell'aula lei. Una scena surreale.Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il giovane le avrebbe gridato di metterlo presente nell'elenco, davanti a tutti. A testimoniare l'accaduto un video girato con lo smartphone da un compagno di scuola. Nelle immagini apparirebbe anche un altroche, alzandosi in piedi, farebbe un gestaccio davanti. Le immagini, diventate subito virali, sarebbero apparse in rete il 18 ottobre.La polizia, che ha aperto un'indagine, ha arrestato i due alunni apparsi nel video. Le forze dell'ordine stanno cercando di individuare anche il ...