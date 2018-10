Francia | il video mostrato da Salvini mostra un respingimento concordato

Francia su video Salvini : tutto regolare : 10.31 La Prefettura della Francia delle Alte Alpi replica a Salvini, dicendo che l'episodio da lui denunciato con il video non è che un caso di respingimento di migranti alla frontiera tra Italia e Francia e non un nuovo sconfinamento. "A differenza dell'incidente occorso il 12 ottobre e per il quale sono state fornite le spiegazioni,questo video mostra una procedura di non ammissione alla frontiera (...) secondo la prassi accettata tra la ...