Francesco Monte scarica Giulia Salemi? Le lacrime per Cecilia non convincono | non

Grande Fratello Vip - su Giulia Salemi e Francesco Monte l'ombra del complotto degli autori. Il caso-aerei : Tu chiamale, se vuoi, combinazioni. Al Grande Fratello Vip tutti con il naso all'insù. Giulia Salemi e Francesco Monte sono in giardino quando in cielo passa sulla casa un aereo con uno striscione: '...

Francesco Monte attacca Eleonora Giorgi : Giulia Salemi in lacrime : Eleonora Giorgi e Francesco Monte: è scontro. Giulia Salemi in lacrime Mattinata di messaggi-aerei sulla Casa del grande Fratello Vip per alcuni concorrenti. Francesco Monte ha ricevuto tutto il sostegno dal suo funclub: “Fra ti amiamo ma vola solo. Fans”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato più volte i suoi sostenitori e non si aspettava certo una dimostrazione di affetto così grande. Il testo del messaggio, però, ...

Francesco Monte confessione su Cecilia Rodríguez (VIDEO) : Francesco Monte non riesce proprio a smettere di parlare di Cecilia Rodríguez sua ex fidanzata Dopo una lunga chiacchierata con Andrea Mainardi, Francesco si è lasciato andare sul suo rapporto con la modella argentina: “Io non sono solito fare quel tipo didiscorsi. Matrimonio, figli… Così quando è entrata nella Casa, prima che succedesse quello che è sucesso, ho capito che era la donna della mia vita. Io ho capito che Cecilia è la ...

Grande Fratello VIP 3 - Francesco Monte e il tormento Cecilia Rodriguez : "Non provo nessun rancore" : Niente da fare, Francesco Monte non perde occasione per parlare di Cecilia Rodriguez come se l'ossessione per il suo pensiero non fosse mai passato ad un anno di distanza. Questa volta la motivazione è un sogno premonitore che anticipava ciò che la realtà gli ha poi sbattuto in faccia, lo racconta in presenza di Andrea Mainardi: A maggio avevo fatto un sogno. Ancora non si sapeva nulla del programma. Dopo essermi svegliato piangendo, le dissi ...

GFVIP : Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) : Oggi l’ex tronista stava parlando con Giulia Salemi e l’ha chiamata “Chechu”. “Ma stai scherzando Chechu?” Ovviamente per chi non lo sapesse già, quello era proprio il nomignolo intimo che usava Francesco Monte per... L'articolo GFVIP: Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip - Francesco Monte confessa : 'Cecilia Rodriguez? La donna della mia vita' : Cecilia Rodriguez sembra essere ancora l'argomento preferito di Francesco Monte: in questo primo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello VIP, il ragazzo ha parlato tantissime volte dell'ex fidanzata. Le ultime dichiarazioni che il pugliese ha rilasciato sulla sorella di Belen [VIDEO] sono molto forti e stanno facendo discutere: l'ex tronista ha confidato ad Andrea Mainardi che ha sempre pensato che l'argentina fosse la donna della sua ...

Francesco Monte - l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone con Belen : lo sfogo al Gf Vip : Francesco Monte racconta la verità sul primo incontro con Cecilia Rodriguez dopo il Gf Vip: “Quando è tornata a casa era infastidita” Cecilia Rodriguez continua ad essere una ferita aperta per Francesco Monte. Questa notte, infatti, nella Casa il suo pensiero è andato ancora una volta a lei. A Mainardi, nello specifico, ha raccontato interessanti […] L'articolo Francesco Monte, l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone ...

Francesco Monte di nuovo su Cecilia : “Fu un momento bruttissimo” : Cecilia Rodriguez: il sogno premonitore di Francesco Monte Durante la serata di ieri Francesco Monte, durante una conversazione intima con lo chef di questa edizione del Grande Fratello Vip, è tornato a parlare di Cecilia Rodriguez, rivelando anche un retroscena che non aveva mai fatto presente a nessuno. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti affermato che a maggio, quando ancora stava con la sorella di Belen e quando ...

Francesco Monte chiama per sbaglio Giulia con il nomignolo della ex Rodriguez : Sembrava che Francesco Monte e Giulia Salemi dovessero essere la prima coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma pare che le cose non stiano andando nei migliore dei modi tra i due ragazzi. Monte e la Salemi infatti, in questi ultimi giorni si sono resi protagonisti di numerose liti e discussioni, l'ultima in ordine di tempo è avvenuta solo poche ore fa e ha visto una gaffe dell'ex tronista che non è sfuggita agli attenti ...

Francesco Monte SCARICA GIULIA SALEMI?/ "Non sono pronto ad innamorarmi" (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE confessa a Silvia Salemi di essere felice nella sua condizione di single. E anche se vorrebbe innamorarsi, non si sente ancora pronto... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte : "Cecilia Rodriguez? Non provo né rabbia - né rancore" : Francesco Monte, concorrente del Grande Fratello Vip 3, non sopporta giustamente che qualcuno gli nomini spesso l'ex fidanzata Cecilia Rodriguez ma, nonostante ciò, l'argomento in questione non è affatto un tabù per l'ex tronista di Uomini e Donne che ne parla serenamente quando decide lui, ovviamente.Durante una chiacchierata con lo chef Andrea Mainardi, Francesco Monte ha aggiunto dettagli inediti riguardanti la fine della storia ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude con Giulia Salemi : «Non mi sento pronto...». La reazione di lei spiazza tutti : Francesco Monte , storia d'amore al capolinea con Giulia Salemi ? Pare proprio di sì. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Il sex symbol del Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto un discorso ben ...