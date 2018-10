Formula 1 - Presentata la gamma 2019 della Pirelli

quattroruote

: RT @RegLombardia: #LNews presentata a #PalazzoLombardia #Eicma2018 dal 6 all'11 novembre in fiera a Rho, vicepresidente @fabri_sala: #ricer… - LaSara_SaSa : RT @RegLombardia: #LNews presentata a #PalazzoLombardia #Eicma2018 dal 6 all'11 novembre in fiera a Rho, vicepresidente @fabri_sala: #ricer… - RegLombardia : #LNews presentata a #PalazzoLombardia #Eicma2018 dal 6 all'11 novembre in fiera a Rho, vicepresidente @fabri_sala:… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Piccola novità per il prossimo anno in1: nellottica di rendere i pneumatici facilmente riconoscibili al pubblico, sugli spalti come a casa, laporterà neldelle gomme con sole 3 colorazioni. LaP Zero del prossimo anno sarà contraddistinta dalla spalla colorata in bianco, giallo e rosso, che corrisponderanno alle mescole hard, medium e soft. Ampiadi mescole. Le reali mescole utilizzate nel corsostagione saranno comunque più di tre, come ha voluto immediatamente specificare il fornitore unico di pneumatici. A seconda delle caratteristiche di ogni circuito, le mescole cambieranno ma saranno identificate sempre dagli stessi colori in base alla loro durezza. Quindi, per esempio, la gomma soft utilizzata in un circuito cittadino come Singapore sarà necessariamente diversa rispetto alla stessa soft utilizzata per Silverstone o Suzuka. Al momento, la ...