Fonti palazzo Chigi : Conte ha bloccato invio Dl fisco al Quirinale : Bruxelles, 17 ott., askanews, - Fonti di palazzo Chigi fanno sapere che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - informato mentre era a Bruxelles delle criticità emerse nel decreto sul tema della ...

Ue : Fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...

Fonti P.Chigi : Dl Salvini osserva Carta : 20.30 "Rapporti cordialissimi con il Colle". E' quanto trapela dal Viminale, dopo la firma del presidente Mattarella del decreto Sicurezza. Nonostante il capo dello Stato abbia accompagnato la firma del decreto con una lettera di osservazioni al premier Conte, le stesse Fonti evidenziano come "il decreto sia rimasto intatto, senza arretramenti rispetto agli obiettivi iniziali". Fonti di Palazzo Chigi precisano: gli obblighi costituzionali ...

Manovra : Fonti P.Chigi - vertice alle 16 : ANSA, - ROMA, 27 SET - Oggi alle 16 è in programma un vertice di governo sulla Manovra alla presenza del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e del ministro ...

Manovra : Fonti Lega - vertice p.Chigi positivo - impegno Tria a trovare soluzioni : ... commenta l'esito della riunione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte, il vicempremier Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'Ora c'è l'impegno di ...

Fonti P.Chigi : iter su revoca prosegue : 23.00 "Abbiamo avviato la procedura per la caducazione della concessione e certo non la interromperemo perché Autostrade offre di stanziare fondi per riparare i gravi danni conseguenti alla tragedia". Lo sottolineano Fonti di palazzo Chigi a commento della proposta di Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, precisando che "eventuali somme, per quanto riguarda il governo,verranno accettate solo a titolo di parziale riparazione dei ...

