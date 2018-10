Focolaio di morbillo a Trieste | 7 casi accertati | una morte sospetta

Focolaio di morbillo a Trieste - cinque casi in pochi giorni : “I pazienti non erano vaccinati” : Un Focolaio di morbillo si è registrato a Trieste, dove sono stati segnalati cinque casi in pochi giorni. Tutti i soggetti coinvolti non sarebbero in pericolo di vita: i contagi sarebbero avvenuti all'interno dell'Ospedale Maggiore. Ma non si può parlare ancora di epidemia: "Il problema è il basso tasso di vaccinazione".Continua a leggere