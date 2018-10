Flop Roma | all' Olimpico la Spal vince 2-0

Un Bidone è per sempre : Renato Portaluppi - Flop con la Roma : Renato Portaluppi nell’estate del 1988 fu acquistato dalla Roma per 3 miliardi di lire, lasciando la Serie A dopo una stagione. Giunto a Roma insieme al connazionale Andrade, in Coppa Italia segnò 3 gol in 5 gare al primo turno. Da quel momento segnò solo un’altra volta, in Coppa UEFA contro il Norimberga il 12 ottobre 1988, partita nella quale sarà espulso. Non confermò le aspettative e a giugno tornò in Brasile, dopo aver ...

ROMANIA - Flop REFERENDUM NOZZE GAY/ Manca il quorum - vota solo il 20 - 4% della popolazione : restano lecite : Il REFERENDUM modifica costituzione in ROMANIA non ottiene il quorum valido, vota solo il 20% della popolazione. Si chiedeva di rendere anticostituzionale il matrimonio gay(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Romania - Flop referendum su nozze gay : 21.35 In Romania è fallito per la scarsa affluenza alle urne il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. Alla chiusura dei seggi questa sera alle 21 locali (20 italiane), la consultazione svoltasi ieri e oggi ha fatto registrare - secondo dati ancora non ufficiali - una partecipazione bassissima, inferiore al 20%. Un dato molto ...

Empoli-Roma - le pagelle : Pellegrini e Nzonzi top. El Sha e Under Flop : La Roma vince 2 a 0 contro l'Empoli nell'ottava giornata di Serie A . Nel primo tempo i giallorossi passano con Steven Nzonzi che sfrutta una bella punizione di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa ...

Che fine ha fatto Mido? Flop con la Roma - ha intrapreso la carriera di allenatore : Mido, pseudonimo di Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, è un allenatore di calcio ed ex calciatore egiziano, di ruolo attaccante. Considerato, in giovane età, una promessa del calcio egiziano, è stato frenato da un carattere controverso e uno stile di vita non irreprensibile, che ne hanno impedito l’ascesa.Inizia la carriera da ala sinistra, salvo poi adattarsi a prima punta. Attaccante dotato di uno spiccato senso della posizione, si ...

Champions League – Clamoroso Flop del Real Madrid - Roma super : risultati e classifica del Girone G : Il CSKA Mosca batte clamorosamente il Real Madrid e si porta in testa alla classifica del Girone, la Roma sorride grazie alla vittoria contro il Viktoria Plzen Splendida vittoria della Roma questa sera nella seconda sfida della fase a gironi di Champions League. I giallorossi hanno letteralmente asfaltato il Plzen con un secco 5-0 all’Olimpico. Un successo importantissimo per la Roma che, complice la clamorosa sconfitta del Real ...

Un Bidone è per Sempre : Abel Xavier - Flop nel Bari e nella Roma : Abel Xavier è nato a Nampula il 30 novembre 1972, è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo difensore, commissario tecnico della Nazionale mozambicana. Iniziò la sua carriera in Portogallo, nel Clube de Futebol Estrela da Amadora, con cui disputò la sua prima stagione in Primeira Liga, la massima divisione portoghese: nell’anno del suo arrivo la squadra si piazzò al diciottesimo posto e venne retrocessa in Liga ...

Barcellona - rimpianto Suarez : "Il mio Flop in Champions nel 3-0 della Roma? Fu colpa del Leganés" : A Barcellona ci pensano ancora a quella notte. A Roma anche, perché quel 3-0 è entrato immediatamente nel mito grazie a una rimonta pazzesca su Messi e soci. La data, indelebile, è quella di martedì ...

Disastro Napoli (dopo il Flop Roma) - l’anti-Juve forse non c’è! : Napoli sconfitto a Marassi da una super Sampdoria, la Juventus acquisisce già un vantaggio dopo sole tre partite di campionato Tutti alla ricerca dell’anti-Juve in questa stagione di Serie A. Dapprima è stato assegnato tale ‘titolo’ all’Inter, club che è partito malissimo in campionato acquisendo un bel distacco già dopo 3 giornate. Successivamente si è pensato che la Roma potesse impensierire i bianconeri, ma la ...

Roma - Flop sul litorale : meno 40% di presenze : 'La stagione più nera' : Il maltempo di Ferragosto non si è portato via soltanto l'ultimo scampolo di estate, ma ha messo in ginocchio l'economia dell'intero litorale Romano. Da Ladispoli a Nettuno, passando per Ostia e ...