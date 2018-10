Fisco | in Italia oltre 100 tasse ma l' 85% degli incassi dello Stato arrivano da 10

Dl Fisco - da rottamazione ter ad Alitalia : ANSA, - ROMA, 6 OTT - La rottamazione ter delle cartelle esattoriali e la 'pace fiscale' per le liti tributarie, norme per la fatturazione elettronica, sterilizzazione dell'aumento di alcune accise e ...

Ue boccia la manovra di governo|Il testo «L’Italia rispetti le regole e gli impegni» Pensioni - welfare - Fisco : le cifre del def : I commissari Moscovici e Dombrovskis replicano alla nota del ministro Tria: «La legge di bilancio sia in conformità con le regole fiscali comuni».

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea (2) : (AdnKronos) - È tuttavia significativo notare come l’incidenza dell’evasione in Veneto su quella Italiana rispecchi il rapporto che esiste tra il Pil regionale e quello nazionale: il Veneto produce infatti il 9,21% del prodotto interno lordo del Paese. A partire da questa constatazione Fabbrica Pado

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea (3) : (AdnKronos) - "Detto questo, mi preme ampliare il ragionamento. I dati elaborati dal nostro centro studi ci dicono che, contrariamente a quanto si possa pensare rifacendosi al luogo comune dei piccoli imprenditori del Nord e dei lavoratori autonomi che evadono appena possono, il fenomeno incide molt

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea : Padova, 3 ott. (AdnKronos) - In Italia basterebbe far emergere quanto si evade di Iva per coprire quasi per intero la prossima manovra finanziaria. Secondo un rapporto diffuso a settembre dalla Commissione europea, infatti, la differenza tra quanto lo Stato incassa dall’Iva e quanto in linea teorica

Evasione Iva : Italia maglia nera d’Europa/ 36 miliardi di euro sottratti al Fisco - Lussemburgo il più virtuoso : Evasione Iva: Italia maglia nera d’europa. 36 miliardi di euro sottratti al fisco, Lussemburgo il paese più virtuoso dell'UE. Il dato è in miglioramento rispetto all'anno precedente(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:00:00 GMT)

Fisco - PD : "Rateizzate i debiti degli italiani come fatto con la Lega" : L’accordo trovato dalla Lega con la Procura di Genova per la rateizzazione dei 49 milioni di euro confiscati al Carroccio continua ad alimentare polemiche. Il partito del vicepremier Matteo Salvini, potrà infatti restituire allo Stato i 49 milioni in “comode” rate da 100.000 euro ogni bimestre, estinguendo cos il proprio debito tra circa 80 anni. Una soluzione, fanno notare da più parti, non sarebbe stata mai applicata ad un cittadino ...

Davide Serra come Ronaldo : torna in Italia grazie al Fisco-light : Per Davide Serra, fondatore di Algebris, società di gestione del risparmio con attivi per 12,3 miliardi di euro, l’Italia è più attrattiva che mai. Dopo più di 20 anni di residenza a Londra, ha trasferito a Milano il suo domicilio. Ragioni familiari e delusione per la Brexit hanno pesato sulla scelta. Ma non sono queste le uniche motivazioni...

Fisco : per la Cgia in venti anni il peso delle tasse in Italia è aumentato di 200 miliardi : ... al netto dell'economia non osservata. 'In linea generale - segnala il segretario della Cgia Renato Mason - in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...

Pensioni - il paradiso senza tasse a due ore dall'Italia : salta l'obbligo di residenza - come fregano il Fisco : Espatriare dall'Italia una volta raggiunta la pensione è una mossa sempre più diffusa tra gli italiani che smettono di lavorare, con un flusso in continua crescita verso il Portogallo, vero e proprio ...

Fisco - ogni italiano paga più di 8 mila euro di tasse l'anno e con i contributi il conto sale : Teleborsa, - Fisco sempre più pesante per le famiglie italiane che ogni anno versano in tasse più di 8 mila euro ed arrivano a pagare un conto salato di 12 mila euro se si considerano anche i ...

Fisco - ogni italiano paga più di 8 mila euro di tasse l'anno e con i contributi il "conto" sale : Fisco sempre più pesante per le famiglie italiane che ogni anno versano in tasse più di 8 mila euro ed arrivano a pagare un conto salato di 12 mila euro se si considerano anche i contributi ...

Flat tax - il primo passo che rivoluziona il Fisco italiano : aliquota al 15% : Il piano per l'introduzione della Flat tax del governo Lega-M5s potrebbe partire con una versione già definita 'mini'. Alla Camera è stata depositata una proposta di legge da parte della Lega, e ...

L’Italia che truffa il Fisco sulle case vacanza : «Irregolare un affitto su due» : I dati della Guardia di Finanza. Stretta sugli abusivi: identificati oltre 2 mila venditori, sequestrati oltre 9 milioni di prodotti contraffatti