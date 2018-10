Fiorentina | Pioli ' determinati a vincere

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “determinati a vincere” : ”Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui lui ha militato per tanto tempo. Quindi mi aspetto dalla Fiorentina che sia determinata a vincere dall’inizio alla fine”. Così Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Cagliari in una partita che sarà più che mai nel nome di Astori. Tante le ...

Fiorentina - Pioli : "Biraghi può migliorare. Pjaca meglio nell'ultima mezz'ora" : 53 anni e non sentirli. Pioli è in forma perfetta e sorride pensando al proprio compleanno visto che è iniziato alla grande "Perchè i miei ragazzi - dice il tecnico - mi hanno regalato delle ottime ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Voglio vedere la voglia di vincere» : FIRENZE - " Domani partita particolare, vogliamo sfruttare l'entusiasmo dei tifosi ". Esordisce così Stefano Pioli , nella conferenza stampa pre Cagliari. Sulla situazione infortunati e quella dei ...

Fiorentina - Pioli : “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ancora” : Dopo la sosta Nazionali è tempo di rientro, è tempo di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la partita di Davide Astori, poiché i sardi del Cagliari visiteranno la squadra viola. A parlare in conferenza stampa è stato Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, che ha voluto parlare del momento dei suoi, commentando […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ...

Fiorentina - Pioli : “Davide Astori è sempre con noi” : “Domenica sarà una partita particolare, incontriamo il Cagliari, e ci saranno testimonianze importanti, ma non ci serve una partita particolare per sentire Davide con noi”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, parlando di Davide Astori e del prossimo match di campionato contro la sua ex squadra, sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione Fiorentina di Repubblica. “I ragazzi l’anno ...

Fiorentina - Pioli : “ci piacerebbe qualificarci Europa ma non è facile” : “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione Fiorentina di Repubblica. Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe molto – ha spiegato – ma è chiaro che non sarà facile: non voglio mettere ...

Fiorentina-Cagliari - Pioli : “E’ la gara di Davide Astori” : “Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c’è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare”, lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, intervistato sul palco della festa per i 30 anni dell’edizione fiorentina del quotidiano “La Repubblica”. VOGLIAMO ANDARE IN COPPA Qualificarsi per le coppe europee “a noi piacerebbe […] L'articolo ...

Serie A Fiorentina - Pioli : 'Europa? Sei squadre più forti di altre' : FIRENZE - Ospite sul palco della festa per i 30 anni dell'edizione Fiorentina di Repubblica, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha analizzato il momento dei viola: 'Siamo una squadra ambiziosa ...

Pioli - Fiorentina non ancora vincente : ANSA, - FIRENZE, 18 OTT - "Siamo una squadra ambiziosa ma non ancora vincente: fra ambiziosa e vincente c'è un passaggio che dobbiamo cercare di colmare". Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore della ...

Fiorentina : Pioli - ci manca concretezza : ANSA, - ROMA, 7 OTT - E' amareggiato Stefano Pioli, che nella ripresa del match perso con la Lazio aveva accarezzato l'idea di portare a casa almeno un punto: "Le prestazioni le abbiamo sempre fatte ...

Lazio-Fiorentina 1-0 - Pioli : “Gran prestazione - ma poco concreti” : Lazio-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI- Non ce la fa Simone Inzaghi a parlare nel post partita. Il mister biancoceleste ha esaurito la voce durante il match con la Fiorentina, dovendo rinunciare alla classica conferenza stampa post partita. Interviene il suo vice Farris, che ha fatto i complimenti alla squadra dopo la vittoria ottenuta contro la […] L'articolo Lazio-Fiorentina 1-0, Pioli: “Gran prestazione, ma poco concreti” ...

Lazio-Fiorentina - Pioli : 'Dovremo essere concentrati - Chiesa non si fermi. Badelj? Avrei voluto tenerlo' : Lazio-Fiorentina si presenta come una delle partite più interessanti dell'ottava giornata di Serie A. Le due squadre sono distanti appena un punto una dall'altra e in palio ci sono tre punti ...

Fiorentina - Pioli : 'Mi aspetto una Lazio determinata - dovremo dare il massimo' : 'Lazio in crisi dopo gli ultimi due ko? So quanto può pesare perdere un derby a Roma, quindi mi aspetto un avversario molto determinato e 'cattivò agonisticamente. dovremo più che mai dare il massimo, ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Lazio arrabbiata - servirà attenzione» : FIRENZE - Stefano Pioli , nella conferenza prepartita, comincia con un pensiero sui prossimi avversari: " Con la Lazio sarà una gara importante e delicata, loro saranno determinati a riprendersi dopo ...