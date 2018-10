Fiorentina Inter Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Vlahovic scalpita : la Fiorentina è pronta a lanciarlo. E con l'Inter... : Come riportato da Il Corriere dello Sport , il 00' cercherà di farsi spazio a suon di gol, magari con la Primavera, con cui ha già iniziato a segnare: l'obiettivo è trovare posto, anche dall'inizio, ...

Fiorentina - l’agente di Biraghi : “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo stimano” : Cristiano Biraghi ha deciso in pieno minuti di recupero Polonia-Italia, partita vinta grazie al suo gol e molto importante da molti punti di vista. Se da una parte infatti la Nazionale allenata da Roberto Mancini si è salvata nel proprio girone di Nations League condannando allo stesso tempo la Polonia alla Lega B, dall’altra ha […] L'articolo Fiorentina, l’agente di Biraghi: “Tratta il rinnovo ma Inter e Milan lo ...

Fiorentina - Ceccherini : 'Aspetto la mia chance. Giovane più interessante? Montiel' : Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha parlato a Sky Sport : 'L'entusiasmo da parte dei tifosi non manca mai, anche in trasferta ci fanno sempre sentire il loro sostegno. I primi mesi in maglia viola? Qui ci sono giocatori importanti in difesa come ...

Fiorentina - Pioli torna sul rigore di Chiesa : “il Var interviene quando la decisione è palesemente errata” : Fiorentina, Stefano Pioli è tornato a parlare del ben noto caso del calcio di rigore assegnato per atterramento di Chiesa in area dell’Atalanta “Il rigore concesso a Chiesa? C’è poco da dire, l’arbitro ha visto così e ha pensato di non utilizzare il Var perché probabilmente era convinto che ci fosse il rigore“. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, torna così sull’episodio che ha scatenato le ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Fiorentina terza con l'Inter - ora il Parma! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre. Nella settima giornata vittorie di Fiorentina, Torino e Genoa(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Inter-Fiorentina - furia viola : pronta una protesta clamorosa nelle prossime ore : Si sta per concludere la 6^ giornata del campionato di Serie A, un turno infrasettimanale che ha regalato emozioni e colpi di scena. Molto discusso è stato il primo match di giornata quello tra Inter e Fiorentina, successo da parte della squadra di Luciano Spalletti grazie alle reti di Icardi su rigore e D’Ambrosio, furia della dirigenza viola per alcune scelte arbitrali. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Inter - contro la Fiorentina l'osservato speciale di Ausilio era Chiesa : L'Inter sembra aver trovato continuita' grazie al successo per 2-1 ottenuto nell'anticipo della sesta giornata di campionato contro la Fiorentina [VIDEO], che è arrivato dopo quelli altrettanto importanti ottenuti contro la Sampdoria e in Champions League contro il Tottenham. Una vittoria che permette ai nerazzurri di salire a quota dieci punti in classifica, agganciando proprio i viola e arrivando, almeno momentaneamente, in zona Champions ...

Inter-Fiorentina 2-1 - sorride Spalletti : grinta e determinazione - ma… : Inter-Fiorentina- Un successo che rilancia nettamente la corsa allo scudetto/Champions League del club nerazzurro. sorride Spalletti: l’Inter, anche nel match di ieri sera ha mostrato le unghie e confermato l’ottimo stato di forma. Un’Inter mai doma, ben allacciata in difesa e pronta a ripartire in contropiede. Un 2-1 che fa sorridere il tecnico nerazzurro e […] L'articolo Inter-Fiorentina 2-1, sorride Spalletti: grinta e ...

Inter-Fiorentina - gol di Chiesa o autogol di Skriniar? La decisione della Lega! : Il gol della Fiorentina di ieri sera contro l’Inter non è stato assegnato a Federico Chiesa, bensì un’autorete di Skriniar “Trattasi di autogol poiché è chiara l’intenzione del difensore nerazzurro di intervenire per respingere“. Questo il commento all’interno di una nota della Lega Serie A in merito alla rete assegnata in un primo momento a Federico Chiesa, poi tramutata in autogol di Skriniar. La Lega ...

Inter-Fiorentina - Asamoah alimenta le polemiche : “Chiesa insopportabile” : Al termine della gara che ha aperto il turno infrasettimanale, Asamoah ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sul duello che lo ha visto protagonista con Chiesa: “Ho giocato contro Chiesa tante volte, è un giocatore forte, ha gamba ed è intelligente. C’era un momento in cui non lo sopportavo più: tutte le volte andava giù senza che facessi nulla. Un giocatore ...

Furia Fiorentina : “Mazzoleni migliore in campo per l’Inter” : Fiorentina letteralmente furibonda dopo le decisioni di Mazzoleni durante la gara contro l’Inter, veemente la reazione del club Parole durissime quelle che arrivano da casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Inter. Pioli ha protestato veementemente, ma anche il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha tuonato in zona mista contro le decisioni arbitrali che hanno deciso la gara: “Firenze e la Fiorentina ...

Furia Fiorentina - pesanti accuse dopo la gara contro l’Inter : Nelle serata di ieri è andata in scena la prima gara valida per il turno infrasettimanale di Serie A, in campo Inter e Fiorentina, successo da parte della squadra di Luciano Spalletti grazie alle reti di Icardi e D’Ambrosio, Furia del club viola per alcune scelte arbitrali. Ecco le parole di Cognigni a ‘Radio Bruno’: “Firenze e la Fiorentina sono arrabbiati. E’ stata una bellissima partita, peccato che sia stata ...

Inter-Fiorentina - Pioli punta il dito contro le decisioni arbitrali : “i miei difensori devono tagliarsi le mani?” : Nel post partita di Inter-Fiorentina, l’allenatore viola, Stefano Pioli, si è lamentato delle decisioni arbitrali, analizzando alcuni episodi controversi che, a suo dire, hanno penalizzato i suoi ragazzi Nonostante una grande prova della Fiorentina, al termine dei 90 minuti giocati ieri notte a San Siro è stata l’Inter ad avere l’ultima parola. I nerazzurri hanno raccolto 3 punti importanti in ottica Champions, battendo ...