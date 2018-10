huffingtonpost

: Filippa Lagerback: 'Un figlio non obbliga a star insieme: ero pronta a lasciar Daniele. Pensavo: lui e Stella stara… - HuffPostItalia : Filippa Lagerback: 'Un figlio non obbliga a star insieme: ero pronta a lasciar Daniele. Pensavo: lui e Stella stara… - osservando : RT @Libero_official: L'ossessione dopo le nozze, Bossari e Filippa: 'Siamo quasi patetici' - Libero_official : L'ossessione dopo le nozze, Bossari e Filippa: 'Siamo quasi patetici' -

(Di sabato 20 ottobre 2018) "Il fatto di avere fatto unnon tie per forza, se le cose non vanno, per quanto si cerchi, a volte non si trova la soluzione e allora è meglio separarsi. Nel mio caso ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farloe bene". È trascorso poco tempo dalle nozze da sogno die Daniele Bossari e la loro unione sembra esser più salda che mai. Eppure - racconta lei stessa in un'intervista rilasciata a Vanity Fair - c'è stato un momento in cui tutto sembrava stesse per finire.L'avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto, solo perché separarci poteva rappresentare un fallimento. Pensavo che sia lui che Stella sarebbero stati meglio. Ma poi le cose sono cambiate e ci siamo ritrovati. mi sono sempre sentita sposata ...