Figc | dal flop delle Squadre B all’ultimo regalo a Lotito | il disastro di Fabbricini

Italia - Uva : 'Mancini ha avuto il 120% dalla Figc' : ... prima dell'inizio di Polonia-Italia - È chiaro che quando c'è un presidente ci sono dei riferimenti anche di natura politica. Dato che rispondo dei problemi di natura organizzativa, penso che ...

Torino - Cairo : “dal nuovo presidente della Figc subito riforme” : “Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio. Viviamo ancora un momento non facilissimo, come vediamo con la nazionale che non riesce a vincere, ma abbiamo un movimento di grande dimensione e noi vogliamo fare qualcosa di importante. Adesso eleggeremo il presidente federale e speriamo faccia presto le riforme”. Così il presidente dei Rcs Mediagroup e Torino, Urbano Cairo, aprendo il Festival dello sport a ...

Cairo : 'Dal nuovo presidente della Figc presto riforme - la Serie A deve tornare a essere un campionato di riferimento' : Il presidente del Torino Urbano Cairo , aprendo il Festival dello sport a Trento, parla delle novità in vista per il calcio italiano: 'Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio - riporta Ansa - Viviamo ancora un momento non facilissimo, come ...

Dalle 'stranezze' di Calciopoli al patto per la Figc : ora Inter e Juve si alleano : Un elemento che rende ancora più incerta la confusa partita tra i massimi organismi del calcio italiano, ma tra tanta incertezza, s'avanza netta l'ipotesi che, anche di fronte al mondo, una stagione ...

CLAMOROSO MAROTTA : 'DAL 25 OTTOBRE NON SARO' PIU' AD DELLA JUVE - NON VADO IN Figc' : ... ai microfoni di Sky, subito dopo la gara contro il Napoli: 'Il 25 OTTOBRE scadrà il mio mandato da amministratore delegato DELLA JUVEntus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il ...

Figc : Petrucci - n.1 venga dal calcio : Ripeto - ha concluso Petrucci che è stato commissario straordinario della Figc dal 2000 al 2001 -, deve aver maturato la giusta esperienza nel mondo del calcio".

Raiola prosciolto dalle accuse di espressioni denigratorie verso la Figc : L'agente era stato accusato di espressioni denigratorie verso la Nazionale e l'ex CT Di Biagio. espressioni considerate poi come opinioni personali. L'articolo Raiola prosciolto dalle accuse di espressioni denigratorie verso la FIGC è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tommasi : 'Presidente Figc dal 73%' : ANSA, - MILANO, 17 SET - Il candidato per la presidenza della Figc va trovato fra le componenti che rappresentano il 73%, ma non può essere né il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, né quello ...

Procura Figc - dalla gomitata allo sputo : prova tv per Douglas Costa : Non solo lo sputo: il Procuratore della Federcalcio Giuseppe Pecoraro, apprende l'Ansa, ha inviato al giudice sportivo la segnalazione delle scorrettezze di Douglas Costa nei confronti di Federico Di ...

Figc - Giorgetti : 'Le elezioni? Dal nuovo corso mi aspetto idee per il futuro' : Giorgetti ha poi affrontato anche il tema del finanziamento dello Stato nei confronti dello sport. 'Se si finanziasse solo chi vince come nel modello inglese il calcio non prenderebbe più niente - ...

Catania escluso dalla Serie B - denunciato il commissario Figc Fabbricini : L’estate della Serie B tra esclusioni e ripescaggi mai avvenuti è stata decisamente agitata e non ha mancato di generare polemiche. Il campionato alla fine ha preso il via comunque a 19 squadre, ma c’è chi ancora non accetta la decisione. Si tratta del Catania, che dopo non essere stato ammesso al torneo cadetto ha […] L'articolo Catania escluso dalla Serie B, denunciato il commissario Figc Fabbricini è stato realizzato da ...

Serie A - via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club : Lo sponsor di manica diventerà realtà anche in Serie A. I club di Serie A hanno infatti ricevuto l'approvazione da parte della Figc. L'articolo Serie A, via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.