Festa della Castagna a Monterotondo Marittimo

Festa del cinema : presentata pellicola ‘Il Mistero della Casa del Tempo’ : Roma – Stregoneria, effetti speciali, brividi, oggetti inanimati che prendono vita e un pizzico di commedia. Questi sono gli ingredienti de ‘Il Mistero della Casa del Tempo’, il film tratto dal primo volume dell’amata serie di libri per ragazzi scritta da John Bellairs e illustrata da Edward Gorey. La pellicola, diretta da Eli Roth e scritta da Eric Kripke, con Cate Blanchett tra i protagonisti, e’ stata presentata ...

Festa del Cinema di Roma - Cate Blanchett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

Festa del Cinema di Roma 2018 - Il vizio della speranza di De Angelis : un film metaforico sulla gravidanza come “tempo di resistenza” : La foce livida del Volturno in pieno inverno. Una ragazzina nel bianco della prima comunione giace esanime in mezzo all’acqua: sembra un’Ofelia dei poveri, in realtà è destinata a diventare l’indomita eroina de Il vizio della speranza, il quarto lungometraggio di Edoardo De Angelis oggi in programma alla Festa del Cinema di Roma. Passato in prima mondiale lo scorso settembre al Festival di Toronto e qui in anteprima nazionale, il film pone al ...

Raggi concede selfie sul red carpet della Festa di Roma : Roma,, askanews, - Tailleur nero per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all'inaugurazione della 13esima edizione della Festa del cinema di Roma. Sul tappeto rosso la prima cittadina della ...

L'apertura della Festa del Cinema di Roma ha il sapore di Lynch e Tarantino : La Festa del Cinema di Roma parte in maniera casual, con un noir stilizzato che ha qualche pretesa ma rimane pur sempre film di genere, senza paludamenti da festival in uniforme impegnata. Film di apertura rigorosamente a stelle e strisce, ton sur ton con Antonio Monda, direttore in carica della rassegna. Si tratta di Bad times at the El Royale(7 sconosciuti a El Royale), scritto, diretto e prodotto da Drew Goddard e impreziosito da Jeff ...

Festa del Cinema - da Scorsese a Virzì passando per gli Afterhours : in programma il nuovo capitolo della saga Millennium : Sipario alzato sulla 13ma Festa del Cinema di Roma che quest’anno punta su Martin Scorsese, Cate Blanchett, Michael Moore, Claire Foy, Sigourney Weaver e Isabelle Huppert, almeno sul fronte internazionale. I protagonisti “local”, invece, saranno i nuovi film di Paolo Virzì (Notti magiche), di Edoardo De Angelis (Il vizio della speranza) e dell’ “erede” di Vittorio De Seta, Giovanni Zoppeddu (Diario di tonnara) almeno fra i titoli, mentre come ...

Festa del Cinema di Roma - Bad Times at The El Royale di Drew Goddard inaugura il programma della Selezione Ufficiale : Al via la tredicesima edizione della Festa del Cinema, Antonio Monda: “Ottimo andamento per le prevendite: +8% di biglietti acquistati” Al via domani, giovedì 18 ottobre, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 28 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, con Francesca Via, Direttore Generale. L’Auditorium Parco della Musica ...

Festa del Cinema di Roma : Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

Festa DI ROMA 13 - Gli appuntamenti della Roma Lazio Film Commission : ... scenografi, costumisti, giornalisti e scrittori che raccontano la location del Lazio a cui sono più affezionati dando consigli utili a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del cinema. ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

