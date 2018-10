huffingtonpost

: Festa a tripla A. Al compleanno di Monda, Cate Blanchett brinda a champagne nella Coppa Volpi - HuffPostItalia : Festa a tripla A. Al compleanno di Monda, Cate Blanchett brinda a champagne nella Coppa Volpi -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Notte stellata, in tutti i sensi, non solo perché ad ottobre, sulla Camilluccia – Roma Nord che più nord non si può – il cielo è ancora nitido e si vedono le stelle nonostante il forte bagliore urbano. Basta scendere le tante scale che portano al giardino della scenografica casa di Paolo e Alessandra Barillari – un museo "domestico" con centinaia di opere d'arte da far invidia anche al primo dei musei di questa città sgangherata – per trovare stelle di tutt'altro genere. La folla lungo il corridoio - tra un Vanessa Beecroft, un Vedova Mazzei, diversi Wiilliam Kentridge, poltrone di Giò Ponti e di Ai Weiwei, video di Bill Viola e un'opera cult di Cattelan – è tanta, la fame ci fa mettere a fuoco la vista con difficoltà, ma un qualcosa di salato, preso al volo scansando con la mano una Chanel 2.55 ...