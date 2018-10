F1 – Terminate le FP3 ad Austin | doppietta Ferrari in testa alla classifica | Hamilton

MotoGp – Terminate le Fp3 in Thailandia : predominio Dovizioso - Marquez cade ed è fuori dalla top ten : Andrea Dovizioco è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Thailandia, seguono a sorpresa Jack Miller e Maverick Vinales All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Dopo il dominio delle Yamaha nelle Fp1 e quello di Andrea Dovizioso nelle Fp2, le Fp3 in Thailandia hanno incoronato per la seconda volta il pilota della Ducati con il ...

F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka : Hamilton non lascia scampo - le due Ferrari inseguono : Lewis Hamilton è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewis Hamilton con il tempo di 1:29.599, il pilota ...

F1 – Terminate le FP3 a Sochi : Hamilton e Bottas imprendibili - la Ferrari resta lontanissima [FOTO] : resta ampio il divario tra la Mercedes e la Ferrari a Sochi, Hamilton e Bottas chiudono davanti le FP3 con un vantaggio di sei decimi su Vettel Il sabato di Sochi comincia come si era concluso il venerdì, con le due Mercedes davanti alle Ferrari. Miglior prestazione di Lewis Hamilton, che fa segnare il nuovo record della pista con il crono di 1:33.067, precedendo di oltre due decimi il compagno di squadra Valtteri ...

MotoGp - Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E' il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione ...

MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E’ il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo chiude davanti a tutti una sessione caratterizzata dall’ennesimo disastro delle due Yamaha. Sia Maverick Viñales che Valentino Rossi, protagonista anche di una caduta, sono fuori dalla ...

F1 – Terminate le FP3 a Singapore : Vettel straccia i rivali - lontanissime le due Mercedes [FOTO] : I due piloti della Ferrari chiudono al comando la terza sessione di prove libere, distanti Mercedes e Red Bull La Ferrari domina la terza sessione di prove libere del Gp di Singapore, facendo la voce grossa nell’ultimo impegno prima delle qualifiche ufficiali in programma nel pomeriggio italiano. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel piazza un tempone, abbassando di molto il precedente record della pista e fermando il crono ...

MotoGp - Terminate le Fp3 a Misano : Zarco più veloce di tutti - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Le terze prove libere del Gp di San Marino sul circuito di Misano incoronano pilota più veloce Johann Zarco Il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare spettacolo prima con le qualifiche e poi con la gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Prima di entrare nel vivo però il Gp di San Marino fa scendere in pista i piloti impegnati nelle terze prove libere a Misano. Il motociclista più veloce di ...

F1 – Terminate le Fp3 a Monza : Vettel super - Hamilton in mezzo alle Ferrari [TEMPI] : Sebastian Vettel davanti a tutti nelle Fp3 del Gp d’Italia: il Ferrarista super sulla pista di Monza a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere dl Gp d’Italia. Questa mattina a Monza abbiamo assistito ad un assaggio di ciò che vedremo pomeriggio nelle qualifiche. Sebastian Vettel è stato il più veloce, questa mattina a Monza, col crono di 1.20.509, seguito da Lewis Hamilton e ...