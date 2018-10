F1 | sensazioni positive per Ricciardo | “voglio il podio ad Austin Renault? Non ci penso

Baseball - l’Italia tra la spedizione americana e le prospettive per l’anno prossimo. Gerali : “sensazioni positive per il 2019” : L’Italia ha chiuso da pochi giorni l’Arizona Instructional League con tre vittorie e quattro sconfitte, tornando a casa con un’esperienza in più che va a incidere sul bagaglio tecnico di ciascuno dei giocatori che sono stati impegnati dall’altra parte dell’Oceano. La presenza degli azzurri non è passata inosservata da quelle parti, come spiega Gilberto Gerali: “Alle partite erano presenti tanti scout e molti ...

MotoGp – sensazioni positive per Dovizioso ad Aragon : “partiti subito bene - ma dobbiamo lavorare” : Le Sensazioni di Andrea Dovizioso dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Aragon: le parole del ducatista Prima sessione di prove libere positiva per Andrea Dovizioso ad Aragon: il ducatista ha chiuso le FP1 in testa alla classifica dei tempi, seguito dalle 3 Ducati di Petrucci, Miller e Lorenzo. Sensazioni dunque più che positive per il forlivese che rimane però con i piedi per terra: “Sensazioni molto buone, come il test, ...

Roma - Pastore recupera dall'infortunio al polpaccio : 'Ho sensazioni positive' : Il mio momento al Psg era finito, il club aveva l'intenzione di prendere altri giocatori e non volevo restare in una squadra per non giocare', ha detto l'argentino ai microfoni di RMC Sport.

Pastore : 'Dal Psg via al momento giusto. Ho sensazioni positive sulla mia stagione' : ROMA - È stato presentato come uno degli acquisti più importanti della sessione estiva, e alla Roma sta facendo comodo e come. Un avvio di stagione brillante per Javier Pastore , che impiegato più ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Misano con sensazioni positive : “questa pista mi piace molto” : Il Ducati Team arriva a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole di Jorge Lorenzo alla vigilia della seconda gara di casa per la “rossa di Borgo Panigale” Dopo l’appuntamento oltremanica di Silverstone, annullato a causa del maltempo e delle condizioni del circuito, il Mondiale MotoGp torna in Italia questo weekend per la tredicesima tappa del campionato. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si ...