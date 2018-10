corrieredellosport

: F1: Pirelli svela le tre mescole del 2019 - f1_news24IT : F1: Pirelli svela le tre mescole del 2019 -

(Di sabato 20 ottobre 2018) AUSTIN - 'I numeri cambiano, le prestazioni restano. Scendiamo da 7 a 3 colori: per la stagionedi F1 saremo in pista con pneumatici Rosso, Giallo e Bianco' .hato in anteprima, a ...