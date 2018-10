F1 | Mario Andretti sta con Vettel | “vincerà il Mondiale con la Ferrari | è lui il pilota

sportfair

: Mario Andretti.- - personalfitnes3 : Mario Andretti.- - guilhermemdsd : RT @AutoSportsArt: Mario Andretti - Lotus - AutoSportsArt : Mario Andretti - Lotus -

(Di sabato 20 ottobre 2018) L’exha parlato del momento della, intervenendo anche in aiuto di Sebastian, bersagliato dalle critiche negli ultimi mesi Laresta in difficoltà anche ad Austin, dovesarà penalizzato in griglia per non aver rallentato in regime di bandiere rosse. Come se non bastasse, il passo delle due ‘Rosse’ non è nemmeno lontanamente vicino a quello delle Mercedes, notevolmente più veloci rispetto al gruppo. photo4/Lapresse Nonostante questo,crede ancora nella rinascita della, l’ex campione del mondo 1978 non ha dubbi che il team di Maranello riuscirà a tirarsi fuori da questa situazione: “mai arrendersi. La storia e la tradizione dellaraccontano di un team abituato a combattere e a rialzarsi dopo le sconfitte” le parole dialla Gazzetta dello Sport. “Adesso devono provare ...