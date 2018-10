F1 | la Pirelli annuncia la tipologia di gomme nel Mondiale 2019 | soft a banda rossa

oasport

: #F1 Niente più arcobaleno di gomme nel Mondiale 2019: la Pirelli vara il piano di semplificazione - OA_Sport : #F1 Niente più arcobaleno di gomme nel Mondiale 2019: la Pirelli vara il piano di semplificazione - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | La #Pirelli annuncia le mescola per il prossimo anno #F1inGenerale - F1News_Marcuss : Dal 2019 solamente gomme bianche, gialle e rosse ?? di Emanuele Z. -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Weekend di annunci per laad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del2018 di Formula Uno. Il fornitore italiano di pneumatici ha presentato ufficialmente la nuova gamma diche i team del campionato avranno a disposizione nella prossima stagione. Una semplificazione quella varata dal costruttore nostrano con le mescole identificate da “soli” tre colori: bianco, giallo e rosso in corrispondenza delle hard, medie e. “Abbiamo voluto eliminare l’arcobaleno di colorazioni attualmente in uso per semplificare la lettura della gara da parte del pubblico”, ha dichiarato Mario Isola (racing manager di) dando seguito a quanto avvenuto quest’anno sulla scelta delle coperture in relazione alle caratteristiche dei circuiti (fonte: it.motorsport.com). “L’idea è di associare un numero a ciascuna mescola ed ovviamente i team ...