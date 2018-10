F1 | GP Stati Uniti 2018 | Lewis Hamilton vuole l’ennesima pole | i rivali sono costretti ad

F1 - GP Stati Uniti 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv : Domani andranno in scena le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato. Lewis ha la possibilità di ...

F.1 - GP degli Stati Uniti - Libere 2 : Hamilton domina - Vettel penalizzato : La seconda sessione di prove Libere del Gran Premio degli Stati Uniti è stata fortemente condizionata dalla pioggia. Per metà della sessione tutti hanno aspettato che smettesse di piovere e lo spettacolo si è temporaneamente spostato ai box e se ne sono viste di tutti i colori, dai caffè tra Alonso e Norris fino al karaoke nel box della Red Bull. Team e piloti hanno ingannato il tempo fino a quando le condizioni sono migliorate. A quel punto, ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi” : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Lewis Hamilton domina ancora sul bagnato - Sebastian Vettel penalizzato di tre posizioni : La pioggia sorride ancora una volta a “Sua Maestà” Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018. Il britannico delle Frecce d’Argento, prossimo ad aggiudicarsi il suo quinto titolo iridato, ha dominato il secondo turno di prove ad Austin (Texas) disputato su pista bagnata, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche in queste condizioni. L’asso ...

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze nelle elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

F.1 - GP Stati Uniti - Libere1 : sul bagnato - Hamilton vola : Il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti è ufficialmente iniziato oggi, con la prima sessione di prove libere. Sotto una leggera pioggia, Lewis Hamilton ha immediatamente espresso tutto il suo potenziale, mostrando i muscoli: l'inglese della Mercedes ha ottenuto il giro più veloce, staccando il compagno di squadra Bottas di un secondo e tre decimi. Alle spalle delle Mercedes troviamo le due Red Bull Racing di Max Verstappen e Daniel ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : prove libere 1. Prima sessione dominata da pioggia e Lewis Hamilton - lontane le Ferrari : Lewis Hamilton (Mercedes) inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno, in una Prima sessione di prove libere decisamente condizionata dalla pioggia. L’asfalto si è presentato particolarmente bagnato lungo tutto il corso del turno e non ha permesso ai piloti di forzare come avrebbero voluto. L’inglese, che in questo weekend potrebbe già laurearsi campione del mondo per la quinta ...

Ibrahimovic : “Sto bene negli Stati Uniti - non penso all’Europa” : Nelle settimane scorse si è tanto parlato di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, e Leonardo non ha mai smentito nettamente l’ipotesi. Lo stesso svedese, però, oggi ha dichiarato in un’intervista di trovarsi bene negli Usa e di non aver mai pensato di riabbracciare l’Europa: “In questo momento penso che stia vivendo una situazione in cui necessito di equilibrio tra riposo e lavoro. Sono reduce da un ...

La ferita profonda degli Stati Uniti : Tra gli anni settanta e novanta, Rosalind Fox Solomon ha attraversato il sud degli Stati Uniti per capire come il razzismo e le divisioni sociali abbiano plasmato la vita di queste comunità. Leggi

Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania : È la prima volta che interviene il governo federale: finora i casi erano Stati gestiti dalla Chiesa e dai singoli Stati The post Gli Stati Uniti hanno aperto un’inchiesta sugli abusi sessuali della Chiesa cattolica in Pennsylvania appeared first on Il Post.