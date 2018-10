F1 | Austin | Vettel e Raikkonen davanti | Hamilton terzo

F1 - Austin : Vettel e Raikkonen davanti nelle ultime libere : Austin - Ultima sessione di libere sull'asciutto ad Austin, dopo la pioggia che ha condizionato la prima giornata. Le Ferrari hanno chiuso davanti a tutti le terze libere, con Sebastian Vettel più ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

F1 - Wolff esce allo scoperto : “odio i team order - ma potremmo usarli ad Austin. Penalità a Vettel? Ecco cosa penso” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità di utilizzare i team order ad Austin, soffermandosi poi anche sulla Penalità a Vettel La Penalità rifilata a Vettel dopo la prima sessione di prove libere potrebbe permettere alla Mercedes di monopolizzare la prima fila della griglia di partenza del Gp di Austin, visto che il tedesco dovrà scontare tre posizioni di Penalità. Photo4/LaPresse Una situazione che dovrebbe giocare a ...

Formula 1 - GP Austin. Vettel : 'Un po' confuso - ma a Suzuka abbiamo capito alcune cose' : Un Mondiale che non è chiuso ma piuttosto compromesso. Sebastian Vettel , nel giovedì di Austin , analizza il momento della Ferrari e prova a fissare un obiettivo: "Sono un po' confuso ora, non ...