Ex carabiniere muore a 52 anni

Mandato a casa dall'ospedale - carabiniere si accascia e muore : Stava passeggiando con la moglie sul lungomare di Scauri, in provincia di Latina, quando si è accasciato privo di sensi. Per Domenico Pappa, vice brigadiere di 51 anni, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi sono stati inutili e l'uomo è deceduto sotto gli occhi della moglie.Come riporta il Messaggero, poco prima il vice brigadiere era stato al punto di primo intervento di Minturno per un malessere. Ma i medici lo avevano riMandato a casa ...