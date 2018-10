Euforia film al cinema | cast | trama | recensione | curiosità

Euforia - il nuovo film della Golino con Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi. E riuniti dalla malattia : Due fratelli distanti. Per modo di vivere, per concezione del mondo, per possibilità economiche. Entrambi guardano la vita da una certa distanza perché si sono persi. Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di Euforia, secondo film da regista ...