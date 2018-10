Fiorentina-Cagliari - Pioli : “dEterminati a vincere” : ”Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui lui ha militato per tanto tempo. Quindi mi aspetto dalla Fiorentina che sia determinata a vincere dall’inizio alla fine”. Così Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Cagliari in una partita che sarà più che mai nel nome di Astori. Tante le ...

Assemblea PPD : Leuthard contro Iniziativa per autodEterminazione

Il ritorno di Colombo - Effetti molto speciali/ Le curiosità sul film con PEter Falk in onda su Rete 4 : Il ritorno di Colombo I - Effetti molto speciali, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 20 ottobre 2018. Nel cast: Peter Falk, Fisher Stevens e Jeff Perry, alla regia James Frawley. (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Roma - torna l'Eternal city motorcycle custom show : Chopper artigianali, café racer, moto personalizzate di ogni genere, da ammirare e non solo, test ride in anteprima sui modelli 2019 delle principali case motociclistiche. torna a Roma, il 17 e il 18 ...

BepiColombo : ecco come MORE aiuterà a dEterminare il campo gravitazionale di Mercurio : Tra pochi giorni la missione BepiColombo partirà per un lungo viaggio alla volta del Pianeta Mercurio. Un viaggio lungo 9 miliardi di chilometri porterà la missione BepiColombo a conoscere il più piccolo pianeta del Sistema Solare ed il più vicino alla nostra stella, Mercurio. Il 20 ottobre alle 3.45 ora italiana, dallo spazioporto di Kourou (Guyana Francese), un razzo Ariane 5 porterà nello Spazio due sonde destinate ad entrare nel ...

Etere : incontro con il regista polacco Krzysztof Zanussi : Eppure, la scienza adesso ha sconfinato per lui pericolosamente fuori dai suoi stessi confini. L'Etere libera l'anima dalla paura e dal dolore come il medico protagonista della pellicola libera la ...

Taranto - bimba gettata dal balcone : trasferita al Gemelli di Roma/ ComplEterà il trattamento delle lesioni : Taranto, bimba di 6 gettata dal balcone dal padre dopo lite con la madre: la piccola è ancora in gravi condizioni. In corso il trasferimento al Gemelli di Roma.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:35:00 GMT)

PEter Brook porta sul palcoscenico colpa e redenzione : The prisoner è un dramma filosofico che esplorando il senso della giustizia diventa etico e politico. Leggi

Nel centro del mirino/ Su Rai Movie il film di Wolfgang PEtersen (oggi - 18 ottobre 2018) : Nel centro del mirino, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nel cast: Clint Eastwood e Frank Horrigan, alla regia Wolfgang Petersen. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:18:00 GMT)

La Confessione - Giancarlo Magalli e Valentina Nappi ospiti di PEter Gomez su Nove venerdì 19 ottobre alle 23 : Il volto televisivo più noto di Raidue Giancarlo Magalli e la pornostar Valentina Nappi saranno ospiti di Peter Gomez a La Confessione venerdì 19 ottobre alle 23 su Nove. Dopo i faccia a faccia con Fabrizio Corona, Enrico Montesano e Paolo Rossi, il giornalista torna con due interviste molto diverse tra loro. Magalli racconterà la sua lunga storia nel servizio pubblico spaziando dal rapporto, spesso turbolento, con le numerose colleghe a quello ...