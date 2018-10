Esce in moto per escursione in montagna | poi scompare | Patrik | 18 anni | ritrovato morto

Terremoto Indonesia - Save the Children : “Almeno 600.000 bambini colpiti dal disastro - crEsce il timore per i minori rimasti orfani o che hanno smarrito i propri genitori” : Più di 1,5 milioni di persone, tra cui almeno 600.000 bambini, stanno subendo le conseguenze del devastante Terremoto e dello tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi. Un terzo di questi bambini sono stati colpiti in maniera molto grave e hanno perso le loro case, persone care e mezzi di sostentamento. Save the Children e i suoi partner locali in Indonesia sono fortemente preoccupati del forte impatto psicologico che il disastro rischia di ...

Andrea Dovizioso - GP Aragon 2018 : “Oggi contro Marquez non potevo fare di più - ma la moto continua a crEscere” : Andrea Dovizioso non è affatto dispiaciuto del mancato successo nel Gran Premio di Aragon 2018 della motoGP. Anzi, il pilota della Ducati è assolutamente soddisfatto del suo secondo posto, ottenuto dopo una bella lotta con Marc Marquez su una pista che, solitamente, vedeva soffrire, e non poco, le Ducati. In questo fine settimana, invece, la Desmosedici si è comportata in maniera ben differente, e ha permesso al romagnolo di giocarsela fino alla ...

Jet bimotore non riEsce a decollare - voli dirottati dall'aeroporto di Palermo : Allarme all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove nella notte il jet executive Cessna Citation C550, con a bordo due membri dell'equipaggio e due passeggeri, non è riuscito ad effettuare il ...

