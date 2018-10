Erg dona quasi 3mila euro a dipendenti

Roma - in un casolare abbandonato trovati dipinti del XVII secolo : erano stati rubati nel 2001 da un albErgo ai Parioli : Quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo, del valore complessivo di circa 200.000 euro, sono stati trovati dai carabinieri della Stazione di Zagarolo, insieme a personale della Sezione ...

Maradona telefona a Messi - per chiedErgli scusa : Lo dice il legale di Diego. Quattro giorni fa aveva criticato Lionel, "ma era stato male interpretato. E oggi Diego è triste"

Maradona punzecchia Messi : “Non è un leader - dobbiamo togliErgli pressione” : Quando può, Diego Armando Maradona non risparmia stoccate all’erede prediletto: Lionel Messi. Qualche settimana fa aveva criticato la decisione della Nazionale argentina di non assegnare la maglia numero dieci – Messi si è preso una pausa dall’Albiceleste -. Intervenuto alla trasmissione di Fox “L’ultima parola”, stavolta Maradona ha criticato la presunta mancanza di leadership della Pulce: “Per me è ...

PEDOFILIA - PAPA ACCETTA DIMISSIONI CARDINALE DONALD WUERL/ Uomo di fiducia di BErgoglio : le accuse di Viganò : L'arcivescovo di Washington DONALD W. WUERL ha rimesso il suo mandato nelle mani del PAPA che lo ha ACCETTAto, è coinvolto nello scandalo PEDOFILIA americano(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:33:00 GMT)

Usa 2020. Michael BloombErg sfiderà Donald Trump : Michael Bloomberg scende in campo. Il tre volte sindaco di New York punta alle presidenziali Usa 2020. L’imprenditore è a capo

Milano. Città contemporanea dona 40 mila euro per l’emErgenza abitativa : Sostenere la rete pubblica di contrasto all’emergenza abitativa con un finanziamento mirato, che conferma l’importanza della collaborazione tra pubblico e

MILANO - Al via domani i lavori per la pedonalizzazione delle piazze DErgano e Angilberto II : " piazze aperte " segue gli esempi di successo realizzati in grandi città del mondo come Bogotà, Buenos Aires, San Paolo, New York e Los Angeles, Addis Abeba e Bombay. MILANO pedonalizzazione piazza ...

Giovedì BErgamo Balla : isola pedonale in centro : Il programma di BergamoBalla prevede undici postazioni totali: tanti spettacoli, moltissimi artisti, la partecipazione di scuole di ballo e danza, ancora una volta affiancate dall'apertura ...

“Atroci sofferenze”. Manuela Bailo - emErgono nuovi dettagli choc sulla morte. È stata abbandonata così : Il mistero si infittisce. La rabbia aumenta a dismisura nei confronti di Fabrizio Pasini, 48enne che due giorni fa ha confessato l’omicidio di Manuela Bailo, sindacalista bresciana della UIL di 35 anni. Il reo confesso è stato interrogato più volte, nelle ultime ore, dal magistrato titolare delle indagini alla presenza del difensore d’ufficio. Al termine del primo interrogatorio, avvenuto nella notte di lunedì 20 agosto, ...

Papa Francesco sui preti pedofili - "vErgogna per aver abbandonato i piccoli" : Dura lettera di Papa Francesco "al Popolo di Dio" per chiedere perdono per gli abusi sessuali compiuti da uomini di Chiesa e per invitare a "denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona". "Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in tempo ...

Un wc abbandonato in strada : l'immagine dell'emErgenza rifiuti : TORRE DEL GRECO - Un wc abbandonato in strada tra i sacchetti dell'immondizia: l'immagine dell'emergenza rifiuti a Torre del Greco diventa virale. Il gabinetto si trova in Via cappucini, all'angolo in ...