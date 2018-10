Epidurale | mancano gli anestesisti | così in Italia il diritto a un parto dolce rimane

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) “Ci dispiace ma qui non le possiamo garantire l’. Di notte non ci sonoe di giorno, essendo pochi, c’è il rischio che siano impegnati in sala operatoria per le urgenze”. È quello che i medici hanno detto a Sonia (nome di fantasia per tutelare la privacy della signora) qualche giorno prima di dare alla luce il suo primo figlio. Una storia da terzo mondo se non fosse successa all’ospedale Ramazzini di Carpi, in provincia di Modena. E se non si ripetesse tutti i giorni nella maggior parte degli ospedalini, dove ila unè solo sulla carta. Inserita il 18 marzo 2017 nei Lea (i livelli essenziali di assistenza che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire), oggi l’anestesia, che consente di controllare il dolore durante il travaglio e il, riesce a farla in media il 20 per cento dellerienti, cioè una su cinque. Con ...