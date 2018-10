Enciclopedia di Hyrule | il mondo di Zelda da leggere - The Legend of Zelda | Breath of the

Arriva in Italia The Legend of Zelda : Enciclopedia di Hyrule : Arriva finalmente in Italia The Legend of Zelda: Enciclopedia di Hyrule, l'attesissima prima Enciclopedia ufficiale legata alla celebre saga Nintendo.Dopo il successo di The Legend of Zelda. L'Arte di una Leggenda (The Legend of Zelda. Art & Artifacts), Magazzini Salani pubblica il 6 settembre The Legend of Zelda: Enciclopedia di Hyrule che offre ai fan e agli appassionati una documentata raccolta di storie, curiosità e informazioni sulla ...