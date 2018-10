Elsa Fornero insulta Salvini | Neofascista | rozzo e aggressivo Video

Elsa Fornero : 'Salvini è un neofascista - rozzo e aggressivo' : Ai microfoni di Radio Capital, l'economista Elsa Fornero [VIDEO] si lascia andare ad uno sfogo liberatorio, attaccando il leader del Carroccio che attualmente ricopre il doppio incarico di vicepremier e di Ministro dell'Interno. Interpellata da Massimo Giannini, l'ex ministro del Lavoro, sotto il Governo Monti, attacca aspramente i modi, il comportamento e gli atteggiamenti 'inconsueti' del leader della Lega, dicendosi esterrefatta: Conosco ...

Elsa Fornero : 'La mia legge? Il governo eletto può cambiarla - ma così è sbagliata' : "Io non sono attaccata alla mia legge. C'è un governo eletto dal popolo, che si cambi. Personalmente però sostengo che questa manovra non sia saggia, non sia lungimirante, non costruisce nulla e ...

Pensioni - Elsa Fornero critica M5S-Lega : Salvini replica 'Andiamo avanti - tranquilli' : Durissimo l’attacco di Elsa Fornero ai microfoni di 'InBlu Radio' nei confronti del Governo gialloverde: 'All'attuale esecutivo manca l’onesta' dell’intelligenza'. Per questo sara' una controriforma insensata anziché una riforma delle Pensioni [VIDEO]: si sarebbe dovuti partire dalla precedente e correggerla, solo così, continuando da ciò che aveva fatto la precedente legislatura, si sarebbero fatti passi in avanti. Così invece l’unico scopo del ...

Elsa Fornero : «Salvini è costretto ad abbassare la cresta» : Non se ne esce: non si riesce a dipanare la questione sulla legge delle pensioni proposta dall’ex ministro al Welfare Elsa Fornero, che viene continuamente citata, bistrattata, difesa, cancellata, decantata. Se il governo non vuole sentir ragioni e se la vuole togliere di torno, il Fondo Monetario Internazionale la difende e dice che quella legge va «preservata» a tutti i costi. Luigi Di Maio, dal canto suo, su Twitter ribadisce: «Se ...

Pensioni - Governo lancia la sfida su Quota 100 : Elsa Fornero 'Di Maio deve studiare' : Le ultime notizie relative alle Pensioni riguardano i lavori del Governo Conte in merito alla definizione della nuova misura di Quota 100 che verra' inserita all'interno della Legge di Bilancio 2019. Una riforma Pensioni che 'preoccupa' non poco l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che, all'indomani dei proclami di vittoria dei due leader di maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, attacca duramente l'operato dell'esecutivo. D'altro ...

Pensioni Quota 100 - Elsa Fornero ‘bacchetta’ Di Maio e risponde : ‘Ho solo dato una medicina amara’ : L’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha parlato a Bione, a margine della presentazione del suo libro intitolato ‘Chi ha paura delle riforme’. Come riporta il sito internet del quotidiano ‘Il Giornale di Brescia’, La Fornero non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Conte, ed in modo particolare a chi ha preso il suo posto, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e all’altro ...

Luigi Di Maio attacca Elsa Fornero : 'Ha rovinato milioni di italiani - adesso taccia' : Sta seguendo le orme del collega più famoso e apprezzato, Luigi Di Maio . Che, a fronte di una popolarità non esattamente scintillante, ha deciso di imitare i modi della comunicazione di Matteo ...

Elsa Fornero - che faccia tosta : 'Gli italiani mi attaccano per colpa di Salvini'. Non per la sua riforma? : Ancora lei, ancora Elsa Fornero , la quale continua a ripetere in più sedi di essere contrarissima alle mosse del governo per superare la sua riforma. La Lega, come è noto, mira all'introduzione della ...