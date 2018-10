Elisabetta d’Austria | ecco la storia della principessa Sissi

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Bellissima, irrequieta, romantica l’imperatricedi Baviera, moglie di Francesco Giuseppe, ha ormai per noi il volto di Romy Schneider, l’attrice che interpretò il ruolo dellein quattro film. Cugina del folle Ludwig, madre del Rodolfo suicidatosi a Mayerling, cognata del Massimiliano fucilato in Messico ebbe una fine tragica, pugnalata il 10 settembre 1898 dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.Amalia Eugenia di Wittelsbach era nata a Monaco di Baviera il 24 dicembre 1837, quarta dei dieci figli del duca Massimiliano Giuseppe e di Ludovica di Baviera. A differenza di molte altre donne del suo rango, dimostrò fin da ragazza una spiccata sensibilità, e prese ad occuparsi con amorevole cura di poveri e ammalati. Prima di sposare l’imperatoreprovo un amore viscerale e passionale per uno scudiero che morì dopo poco tempo, ...