ELA WEBER Bonolis un leader ma troppo canzonatorio Vieni da me

ELA WEBER - la “Sellerona” è scatenata : “Bonolis? Prende in giro le persone. Simona Ventura è deludente - la Venier insopportabile” : Ela Weber, la showgirl tedesca meglio nota come la “Sellerona“, è tornata in televisione ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Al momento dell’intervista delle emoticon, la soubrette tedesca è un fiume in piena e ne ha per tutti, soprattutto per Paolo Bonolis di cui contesta i modi di fare. “Mi ha fatto diventare la ‘Sellerona’ italiana – lamenta la Weber -. ...

