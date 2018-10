Egonu | l' Italvolley in finale grazie a una pantera veneta

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Le sue schiacciate a cento all'ora di velocità stanno risuonando - e "abbattendo" le avversarie - nei palazzetti giapponesi da quasi tre settimane. L'ultima di Paola Ogechiha domato le cinesi campionesse olimpiche in carica, portando le azzurre del volley allamondiale dopo 12 anni. E le ha permesso di stabilire il nuovo record di punti in un gara nella rassegna iridata (45, la kazaka Pavlova si era fermata a 40 contro gli Usa nel 2006).Paola è una ventenne di origini nigeriane che ama il rap e l'hip hop, è sanguigna e anche un po' fumantina di carattere e ha raccontato tempo fa di sentirsi una convinta afroitaliana perché "un'appartenenza non esclude l'altra". Ha scelto l'Italia "per amore del volley, volevo sfruttare le opportunità che mi offriva" ma considera casa "dovunque siano i genitori, che sia Lagos, Abuja, Milano o Manchester", città quest'ultima dove papà Ambi, ...