Ecco le nuove gomme Pirelli per il 2019

Data fusion e nuove professionalità : Ecco come cambia la gestione della reputazione nell'era del digitale : Parlando di trasformazione digitale, ci sono ambiti in cui le novità si possono toccare con mano, come nel mondo del Retail e della Gdo. Per Giorgio Santambrogio , amministratore delegato del Gruppo ...

Patente moto : Ecco le nuove regole per conseguire la prova pratica : Le nuove norme per ottenere le patenti moto A1, A2 e A prevedono un esame pratico suddiviso in due differenti prove Il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre scorso ha stabilito le nuove norme con cui dovranno essere eseguite le prove di esame per ottenere le patenti moto A1, A2 e A. Le inedite regole puntano ad aumentare la sicurezza dei motociclisti e quella degli altri utenti della strada e si suddividono ...

Pensioni - Ecco le nuove regole : chi può lasciare il lavoro nel 2019 : Soglia minima per il pensionamento anticipato e "finestre di uscita" con quota 100: ecco come cambiano le regole per andare...

Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro : Xiaomi presenta le nuovi Mi TV 2018 con prezzi che partono da appena 160 euro per un display da 40 pollici fino a poco più di 500 per un 65 Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro Xiaomi continua inarrestabile la presentazione di suoi dispositivi e poco fa ha annunciato […]

La Manovra : Ecco le nuove disposizioni fiscali : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Di seguito alcune tra le principali misure previste. ROTTAMAZIONE TER Si ...

Debuttano le nuove etichette per i carburanti : Eccome come riconoscerle : Davenerdì 12sarà pubblicata una nuova serie di etichette dei carburanti che fornirà ai conducenti maggiori informazioni sull'idoneità dei carburanti per i loro veicoli ovunque viaggino nella Ue, ...

Nuove regole Ryanair ed è già polemica. Ecco cosa prevedono. Una brutta notizia per i clienti della compagnia : Economico sì, ma a che ‘costo’? Ryanair ne combina un’altra delle sue e continua questa fantomatica battaglia tra il direttivo dell’azienda e i suoi viaggiatori/clienti. Dopo le polemiche sul bagaglio a mano e le cancellazioni dovute agli scioperi , ora la miccia è stata innescata da 2 righe nascoste tra le pieghe dei nuovi “termini e condizioni” presentati dalla compagnia. Come fa presente Repubblica.it, in caso di controversie legali, infatti, ...

Le nuove etichette carburante entrano in vigore. Ecco come funzionano : Sui veicoli nuovi si troveranno in prossimità del tappo del serbatoio di carburante, in ogni stazione di servizio sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l'erogazione. Sono le nuove etichette carburante in vigore dal 12 ottobre in attuazione del regolamento europeo 2014/94, recepito in Italia con un decreto legislativo del 2017.Tutto è nato, spiegano all'Unione Petrolifera (Up), "dall'esigenza di rendere uniforme, in ...

Ecco le nuove pensioni : si lascia il lavoro prima. Ma non c'è il turn over : La revisione della Fornero è ormai alle porte. Il governo con il Def di fatto ha messo nel mirino il sistema pensionistico con nuove regole per l'uscita che di fatto anticipano l'età anagrafica a 62 anni con 38 anni di contributi. La quota 100 però non sembra essere gradita all'Fmi, all'Europa e nemmeno all'Inps. Così il governo per il momento tiene la barra dritta ma non sono esclusi colpi di scena prima della presentazione della legge di ...

70 nuove faccine su WhatsApp. Emoji - cambia tutto : scordatevi le vecchie emoticon. Una più divertente dell’altra : Eccole nel dettaglio : Oramai ci eravamo abituati a quelle Emoji sui nostri telefoni, ma è ora di conoscerne un po’ di più: 70 per essere precisi. Su iOS 12.1, il primo aggiornamento di rilievo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introdurrà 70 nuove Emoji. Il potenziale espressivo dei famosi pittogrammi si allarga ancora e lo fa nel segno dell’inclusività. Le diversità etniche sono già ampiamente rappresentate da qualche anno, grazie alla ...

Ecco le nuove cuffie Bluetooth marchiate Nokia : True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones : Non solo aggiornamenti ad Android 9 Pie e il nuovo Nokia 7.1 questa sera da HMD, ma anche delle nuove cuffie Bluetooth che promettono un design premium e una qualità sonora elevata a prezzi contenuti. L'articolo Ecco le nuove cuffie Bluetooth marchiate Nokia: True Wireless Earbuds e Pro Wireless Earphones proviene da TuttoAndroid.

Ecco le nuove emoji di iOS 12.1 : Ci sono poi nuove icone con faccine sorridenti che rappresentano una gamma sempre più ampia di espressioni e stati d'animo, nuove emoji dedicate agli sport minori e al cibo. Sottovalutare l'...