Eccezionale scoperta archeologica a Pompei | ecco il significato dell’iscrizione che

meteoweb.eu

: #Pompei, ancora un'eccezionale scoperta negli scavi: unna iscrizione in carboncino che potrebbe ridatare l'eruzione… - tg2rai : #Pompei, ancora un'eccezionale scoperta negli scavi: unna iscrizione in carboncino che potrebbe ridatare l'eruzione… - anitamarialaila : Scoperta eccezionale a Roma: riappare un Balla - Sapiddu : Eccezionale scoperta nel mare delle Egadi, trovato rostro romano del 241 a.C. -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un’è emersa dagli scavi nella Regio V di: un’iscrizione a carboncino supporta la teoria che la data dell’eruzione del Vesuvio sia stata ad ottobre del 79 d.C. e non ad agosto. La scritta è datata al 16° giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre. Trattandosi di carboncino, fragile ed evanescente che non avrebbe potuto resistere a lungo nel tempo, è più probabile quindi che si tratti dell’ottobre del 79 d.C., una settimana prima della grande catastrofe che sarebbe, secondo questa ipotesi, avvenuta il 24 ottobre. “E’ un pezzo straordinario didatare finalmente in maniera sicura l’eruzione. Gia’ nell’800 un calco di un ramo che fa bacche in autunno aveva fatto riflettere, oltre al rinvenimento di melograni e dei bracieri,” ha spiegato lo scorso 16 ottobre il direttore ...