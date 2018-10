È partita l' avventura di Bepi Colombo verso Mercurio

huffingtonpost

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un lancio spettacolare per una missione ambiziosa e affascinante: il bagliore che ha accompagnato la partenza dell'Ariane 5 Eca che ha segnato l'inizio della missionediretta aha emozionato tutti nella base europea di Kourou (Guyana Francese) e mentre il razzo saliva gli italiani gridavano "Vaivai".Raggiungere il pianeta più piccolo e più interno del Sistema Solare è l'obiettivo della missione, nata dalla collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europa (Esa) l'agenzia spaziale giapponese Jaxa. In questa nuoval'Italia gioca un ruolo chiave sia con la ricerca, attraAgenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrofisica (inaf) e università Sapienza di Roma, sia con l'industria, grazie al Gruppo Leonardo. Sono italiani quattro dei 16 strumenti della missione, come le tecnologie che proteggeranno gli strumenti ...