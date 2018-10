Dottoressa morta tbc | domani commissione

Dottoressa morta di Tbc - collega contagiato : Torna l'incubo tubercolosi a Napoli. Dopo un calvario di oltre un anno è morta una Dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il decesso è avvenuto la notte scorsa al Cotugno, l'ospedale per le malattie infettive. Ed è allerta tra i medici e gli infermieri dell'ospedale napoletano. Come se non bastasse ieri è arrivata anche la notizia della positività al test di un altro medico in servizio presso lo stesso istituto. ...