Dottoressa morta di Tbc | collega contagiato

(Di sabato 20 ottobre 2018) Torna l'incubo tubercolosi a Napoli. Dopo un calvario di oltre un anno èunadel pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il decesso è avvenuto la notte scorsa al Cotugno, l'ospedale per le malattie infettive. Ed è allerta tra i medici e gli infermieri dell'ospedale napoletano. Come se non bastasse ieri è arrivata anche la notizia della positività al test di un altro medico in servizio presso lo stesso istituto. "Ma non c'è alcuna emergenza e nessun rischio di contagio", prova a minimizzare il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità. "Stando a quanto riferitomi - spiega - la positività dell'altro medico non preoccupa perché essere positivi non significa aver sviluppato la malattia ma solo che si sono formati gli anticorpi per combatterla, una condizione comune a diverse persone. Sono state comunque ...