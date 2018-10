Dopo otto vittorie arriva il primo stop per la Juventus di Ronaldo

F1 - guai in vista per Sebastian Vettel ad Austin : il tedesco sotto investigazione Dopo le FP1 : Il pilota tedesco dovrà presentarsi davanti al Collegio dei Commissari insieme ad un membro del team per spiegare i motivi del mancato rallentamento in regime di bandiera rossa Subito un brivido per Sebastian Vettel ad Austin, il pilota tedesco dovrà presentarsi davanti ai Commissari di Gara per una presunta infrazione commessa nel corso della prima sessione di prove libere. Photo4/LaPresse Il tedesco infatti non avrebbe rallentato ...