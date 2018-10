Dopo lo schianto l' auto prende fuoco | era ubriaco L' assessore Stragliati | ' Evitata una

Camion precipita Dopo lo schianto - muore autista della Bartolini : Ivano Bonaldo aveva 61 anni. La Golf di un longaronese gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada

Terribile schianto in moto - Alessandro muore a 27 anni Dopo un giorno di agonia : Il giovane vittima di un Terribile incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio a Viareggio. Trasportato in condoni disperate in elicottero all'ospedale di Pisa, Alessandro Cecchi è deceduto oggi nel reparto di rianimazione.Continua a leggere

Bolzano - incidente in moto : giovane padre muore due giorni Dopo lo schianto : Non ce l’ha fatta Giuseppe Pagliuso, trentunenne originario di Lamezia Terme e residente in Alto Adige. L’uomo, padre di due bambini piccoli, due giorni fa era caduto rovinosamente con la sua motocicletta a San Giacomo di Laives, nella provincia di Bolzano. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.Continua a leggere

Laives - padre trentunenne muore due giorni Dopo lo schianto : Laives. Non ce l'ha fatta Giuseppe , Peppino , all'anagrafe , Pagliuso , morto ieri a 31 anni dopo due giorni in cui la famiglia non ha mai smesso di sperare. «In questo momento di disperazione ci ...

Terribile schianto in scooter - Matteo muore a 18 anni Dopo due mesi di coma : Il giovane era stato vittima di un Terribile incidente stradale in sella al suo scooter nella notte tra il 26 e il 27 luglio scorso a Sanremo. A causa delle gravi ferite era finito in coma farmacologico ma, nonostante le speranze, purtroppo non si è mai più risvegliato.Continua a leggere

Tragedia all'ospedale : donna muore nello schianto al suolo Dopo un volo dalla torre del Morgagni : Un volo nel vuoto da un piano alto della parte nuova dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, con lo schianto al suolo all'interno di un 'fosso' che costeggia la struttura ospedaliera a servizio dei semi-...

“Cosa mi ha detto Dopo lo schianto”. Morte Lady Diana : Dopo 21 anni la rivelazione : Quali sono state le ultime parole di Lady Diana prima di morire. Se lo sono chiesti tutti per 20 anni e ora la risposta arriva da un vigile del fuoco, l’ultima persona ad avere visto viva Diana, la principessa del Galles. In occasione del 21esimo anniversario dalla tragica Morte, Xavier Gourmelon, il vigile del fuoco francese che ha tentato di salvarla dopo l’incidente, ha parlato di quella terribile notte. La notte del 31 ...