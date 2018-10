Dl fisco - Salvini : nessuno voleva condonare - avanti compatti : Roma, 20 ott., askanews, - 'Si chiudono 2-3 giorni surreali: nessuna aveva intenzione di scudare e condonare, ma non tutto il male viene per nuocere perchè ci ha permesso di recuperare l'unica cosa ...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl fisco - tregua armata nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Salvini : Dl fisco ora voglio copia testo : 10.00 Non "metto in discussione un governo su qualche codice o codicillo su cui i 5 Stelle hanno ripensato".Così il vicepremier Salvini."Condizioni non ne ponpongo",ma quando in Cdm il premier leggerà il Dl Fiscale "e Di Maio prenderà nota,una copia la voglio anch'io".M5S "riduca emendamenti,non è opposizione". Andremo avanti "nonostante agenzie di rating e commissari europei"."L'Italia è un Paese solido,l'outlook è stabile". Su migranti e ...

Dl fisco - Salvini : 'Non passo per scemo'; Di Maio : 'Non sono un bugiardo' : La vicenda è complessa, talmente complessa che nessuno dei due attori principali riesce a spiegarla e preferisce fornire la sua versione dei fatti. Non riteniamo che il celeberrimo contratto per il governo del cambiamento possa andare in crisi dinanzi a questo pastrocchio che, però, in un modo o nell'altro deve essere risolto. Oggi è stata una giornata densa di dichiarazioni, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto fuoco e fiamme sui ...

Dl fisco - Salvini : problema se spread a 350 perché si litiga : Trento, 19 ott., askanews, - 'Se lo spread arriva a 350 perché questi litigano è un problema. Io domani vado a Roma, sereno, riscriviamo e rileggiamo tutto, però, ripeto, la verità è che in quel ...

Salvini : stralcio Dl fisco? Si può fare : 14.45 Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5S? "Tutto si può fare". Così Salvini ammorbidisce i toni e si dice "fiducioso per l'incontro con Di Maio" ma avverte: "Io sentirò tutti,però inizio ad arrabbiarmi,perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva". E, in un'intervista al Tg2, dice: se Fico e Di Maio hanno cambiato idea basta dirlo,è lecito, noi vogliamo andare avanti."Per noi il condono ...

Dl fisco - Salvini : "Domani sarò a Roma - basta litigi" : Domani Matteo Salvini sarà a Roma per partecipare alle riunioni sul decreto fiscale. "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi", fa sapere il ministro dell'Interno in una nota. In alcune interviste rilasciate sui giornali Salvini aveva detto che "non c'e' la crisi all'orizzonte ma M5S non crei problemi al premier", "il decreto fiscale ...