Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl fisco - tregua armata nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl fisco - tregua armata nel governo : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una tregua 'armata', ma pur sempre tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Dl fisco - Salvini : 'Non passo per scemo'; Di Maio : 'Non sono un bugiardo' : La vicenda è complessa, talmente complessa che nessuno dei due attori principali riesce a spiegarla e preferisce fornire la sua versione dei fatti. Non riteniamo che il celeberrimo contratto per il governo del cambiamento possa andare in crisi dinanzi a questo pastrocchio che, però, in un modo o nell'altro deve essere risolto. Oggi è stata una giornata densa di dichiarazioni, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto fuoco e fiamme sui ...

Dl fisco - Di Maio : Non passo da bugiardo : "Nel Dl letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con il condono penale, dentro i capitali dall'estero? No perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini ...

Dl fisco - Di Maio : Non passo da bugiardo : 18.38 "Da bugiardo non voglio passare, quando mi si dice che ero distratto, io non ci sto". Così Di Maio in diretta Facebook. "Nel Dl letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con il condono penale, dentro i capitali dall'estero? No perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini dell'accordo in CdM", replica a Salvini."Non è colpa mia se non ci siamo potuti confrontare sul Dl sicurezza, è ...

Dl fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; per scemo non ci passo : 'Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio ...

Dl fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; per scemo non ci passo : "Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava". Salvini mette i puntini sulle i nel corso di una diretta Facebook e avverte che "quando ci vuole, ci vuole". "A me del condono non me ne frega niente, ma per scemo non passo. E' legittimo cambiare ...

Dl fisco - sospetto su Di Maio : "Ha firmato lui quel verbale" : Per la cronaca: Di Maio dopo aver minacciato una denuncia in Procura, ha fatto retromarcia. I grillini, dopo il pasticcio, hanno le idee confuse.

Dl fisco - Di Maio : serve chiarimento politico con la Lega : Firenze, 18 ott., askanews, - 'Adesso il tema è politico ed ha bisogno di un chiarimento politico. Quindi la sede giusta è il Consiglio dei ministri, ma possiamo fare anche un vertice prima'. Lo ha ...

Di Maio - la denuncia a Porta a Porta : ''Dl fisco manipolato - non lo votiamo e denunciamo'' : Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, in onda su Rai 1, ha dichiarato che il testo del decreto fiscale, collegato alla manovra, è stato ...

Dl fisco - Di Maio accusa : Hanno manipolato il testo : Dl fisco, Di Maio accusa: Hanno manipolato il testo «Nel testo che è arrivato al Quirinale c’è lo scudo fiscale per i capitali all’estero. E c’è la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm. Io questo testo non lo firmo e non andrà al Parlamento», ha aggiunto. «Questo è un condono fiscale come quello che faceva Renzi, io questo non lo faccio votare». «Non ...

Di Maio denuncia : dl fisco "manipolato" : 20.45 Al Quirinale è arrivato un testo della manovra economica sulla pace fiscale che è "manipolato, non concordato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il vicepremier Di Maio durante la registrazione di 'Porta a porta'. "Domani verrà depositata una denuncia alla Procura della Repubblica", ha annunciato. "C'è lo scudo fiscale per i capitali all'estero e la non punibilità per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e mafiosi. Questo ...

Dl fisco - Di Maio : «Giunto a Colle testo manipolato - denuncio» : Non se è stata una manina politica o una manina tecnica in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo ...