Dl Fisco | tra tasse ed evasione | cittadini divisi sul nuovo condono

Dl Fisco - Conte : "Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega | Non c'è nessuna crisi" : Il premier rassicura: la 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".

Dl Fisco - Conte : non daremo mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega : "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. L'accordo politico raggiunto ha l'obiettivo di ...

Salvini : stralcio Dl Fisco? Si può fare : 14.45 Stralciare le parti del decreto fiscale contestate dal M5S? "Tutto si può fare". Così Salvini ammorbidisce i toni e si dice "fiducioso per l'incontro con Di Maio" ma avverte: "Io sentirò tutti,però inizio ad arrabbiarmi,perché in quel Consiglio dei ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva". E, in un'intervista al Tg2, dice: se Fico e Di Maio hanno cambiato idea basta dirlo,è lecito, noi vogliamo andare avanti."Per noi il condono ...

Fisco chiede le tasse anche ai trafficanti di droga : cartella esattoriale da 5 milioni : Il fatto che le attività siano illecite e dunque perseguibili per legge non ha affatto impedito al Fisco di chiedere le tasse sui guadagni dell'associazione a delinquere a un gruppo di persone indagate dalla procura di Trento per traffico di droga: "La loro attività può essere inquadrata come impresa, diretta a cessione di beni al dettaglio e, come tale, soggetta all'imposizione tributaria"Continua a leggere

Il Fisco chiede 5 milioni di euro ai narcotrafficanti : tasse sui guadagni illeciti : TRENTO. Le tasse vanno pagate anche dai narcotrafficanti. Perché, seppure illeciti, quelli derivanti dallo spaccio sono pur sempre guadagni. Un principio che 24 nordafricani indagati per traffico ...

Brescia - il Fisco chiede le tasse ai trafficanti di droga : la cartella esattoriale è di 5 milioni : In 24 sono stati arrestati per spaccio. Ora vengono chiamati in causa per gli introiti mai dichiarati

Dl Fisco - il carcere per gli evasori non sarà nella manovra. “Sarà introdotto tramite un altro documento” : Il problema è tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Quindi il carcere per gli evasori fiscali, inserito al punto 11 del contratto di governo, non ci sarà. A spiegarlo sono fonti del Movimento 5 Stelle: la misura sarà introdotta attraverso un altro provvedimento, che però non dovrebbe essere il decreto fiscale. Il carcere per diverse fattispecie di evasione è in realtà già previsto, anche ...

Fisco - tregua tra Lega e M5S : condono fino a 100 mila euro : Più che una pace, la si potrebbe definire una tregua fiscale. Esattamente come quella raggiunta tra Lega e Movimento Cinque Stelle dopo il lunghissimo vertice che ha preceduto il consiglio dei...

Decreto Fisco - l’articolo fantasma pro Croce rossa : 84 milioni all’insaputa di Conte e ministri. Poi il premier lo stralcia : Domenica sera, preconsiglio dei ministri, vigilia di approvazione del Decreto Fiscale. Attorno al tavolo ci sono Giuseppe Conte, i suoi ministri e sottosegretari, vari tecnici. Arrivano le bozze aggiornate del Decreto e, racconta chi c’era, il capo del governo in persona alza il sopracciglio: “Scusate, che roba è?”. Tra le mani tiene il testo dell’articolo 23: due commi che muovono 84milioni di euro in tre anni intitolati a “Disposizioni urgenti ...

Fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale : Secondo alcune fonti si sarebbe trovato l'accordo sulla pace fiscale tra Lega e Movimento 5 stelle. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".

Giorgetti frena i grillini : "Il taglio sulle pensioni non entra nel dl Fisco" : Il decreto fiscale agita e non poco le acque del governo. I grillini negli ultimi giorni hanno cercato di far entrare il taglio delle pensioni alte nel dl su cui stanno discutendo Conte, Salvini e Di Maio. Lo stesso ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro qualche giorno fa aveva affermato che la sforbiciata sarebbe arrivata per decreto. Ma proprio su questo punto è arrivata la reazione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Dl Fisco - Di Maio diserta vertice. Salvini : "La pax è nel contratto" : Parte con tensioni il vertice di governo sul decreto Fiscale che dovrebbe essere approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. Tensioni che si ripercuotono anche sulla scaletta dell'esecutivo: slitta a domani la legge di Bilancio che definisce la manovra e che doveva essere approvata oggi.Questa mattina i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio non hanno partecipato alla riunione. Il leader della Lega - come previsto - era impegnato ...

Fisco - nuovo vertice tra Conte e i due vicepremier : Mattinata convulsa dopo che l'incontro di domenica sera sulla "pace fiscale" non ha portato a risultati. Attesa per il Consiglio dei ministri